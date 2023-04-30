İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Geleceğin petrolü devrede! Meslek liseli öğrenciler geliştirdi

Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri projeyle hidrojenle çalışan ısınma sistemi oluşturdu.

AA30 Nisan 2023 Pazar 11:04 - Güncelleme:
Geleceğin petrolü devrede! Meslek liseli öğrenciler geliştirdi
ABONE OL

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında, öğrenciler ve farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için ayırılan festival alanında projelerini sergileyen Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Miraç Görkem Semiz ve İbrahim Talha Koç da kurdukları sistemle hidrojenden ısı enerjisi elde etmeyi başardı.

Semiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri sistemle potasyum hidroksit ve suyu karıştırdıklarını, daha sonra oluşturdukları reaktör vasıtasıyla bileşenlerini kırarak hidrojeni serbest bıraktıklarını ifade etti.

Serbest bıraktıkları bu hidrojeni damıtma yöntemiyle yakıta çevirdiklerini anlatan Semiz, bu sayede yanabilir bir maddenin açığa çıktığını belirtti.

Projelerinin elektrik enerjisinden yararlanarak çalıştığını söyleyen Miraç Görkem Semiz, "Bu projenin asıl amacı, doğal gazın olmadığı yerlerde elektroliz yaparak sudan yakıcı gaz elde etmek. Yapım aşamaları karışık deneylerle ortalama bir yıl kadar sürdü. Ama bir araya toplamak 2-3 ay kadar zamanımızı aldı. Şu an en verimli haliyle çalışıyor." diye konuştu.

- "MÜHENDİS OLMAYI HEDEFLİYORUM"

Semiz, projelerini daha da geliştirerek belli bir seviyeye ulaştırdıktan sonra patent başvurusu yapacaklarını, üniversitede de bu çalışmalarına devam etmek ve Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak istediğini dile getirdi.

Projelerin oluşturulmasında öğrencilerine destek sağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmeni Harun Sağır da öğrencilerin iki projesinde toplam 10 öğretmenin görev aldığını kaydetti.

Projeyle, doğal gaza erişimi olmayan yerlerdeki ısınma sorununu çözmeyi amaçladıklarını anlatan Sağır, maliyeti çok yüksek olmayan sistemin, kolayca ev veya benzeri alanlarda kullanım için adapte edilebileceğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.