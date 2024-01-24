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Bilim-Teknoloji

Geleceğin Yerli Çip Teknolojileri Ülkemizden Çıkacak

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 7.yılında “Çip Tasarım Yarışması”nı üçüncü kez düzenliyor. Her yıl yüzlerce gencin başvurduğu Çip Tasarım Yarışması'nda öğrencilerin mikro-elektronik teknolojilerine ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. TÜBİTAK ve YONGATEK yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel veya en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.

24 Ocak 2024 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Geleceğin Yerli Çip Teknolojileri Ülkemizden Çıkacak
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Analog Tasarım, Sayısal İşlemci Tasarım ve Mikrodenetleyici Tasarım olmak üzere üç ayrı kategori altında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması kapsamında takımlardan ön tasarım raporu ve detay tasarım raporu olmak üzere 2 rapor, projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu bekleniyor. Yarışma, #MilliTeknolojiHamlesi yolunda geleceğin yerli çip teknolojilerinin ülkemizden çıkmasının da önünü açıyor.

Başvuruların 20 Şubat 2024 tarihine kadar devam ettiği yarışmada üç kategorinin de birincilerine 150.000 TL, ikincilere 120.000 TL, üçüncülere ise 100.000 TL ödül verilecek.

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