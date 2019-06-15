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Gelecek ay yaşanacak güneş tutulması birçok soru işaretini ortadan kaldırabilir

Gelecek ay, yaşanacak olan tam güneş tutulması Güney Pasifik, Şili ve Arjantin diliminden ve doğrudan Ulusal Bilim Vakfı tarafından yönetilen And Dağları'ndaki bir gözlemevinden izlenecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Gökbilimciler ve fizikçiler güneş tutulması sırasında yapmayı planladıkları deneyleri hazırlıyorlar. Bu deneylerde geçmişteki tutulmalarda olduğu gibi, güneş tutmasının yanı sıra tutulmaların Dünya üzerindeki etkilerine odaklanılacak.
 
Williams Koleji'nden Astronomi Profesörü Jay Pasachoff, “Güneşin nasıl parladığını anlamaya çalışıyoruz” dedi.
 
Cerro Tololo sahasındaki teleskoplar Güneş'i gözlemlemek için donatılmamıştır, ancak araştırmacılar dağın tepesine yeni teleskoplar kurmak için And Dağları'nın atmosferinden ve Ulusal Bilim Vakfı altyapısından faydalanabilirler.
 
 
Cerro Tololo Gün Gözlemevi
 
Ulusal Güneş Gözlemevi, güneş tutulması sırasında gözlemevini kullanacak beş takım seçti. Araştırmacılar ağırlıklı olarak Güneş'in atmosferinin dışını ve en sıcak bölgesini, koronasını araştırmaya çalışacak, bir ekip ise Dünya'nın atmosferindeki değişiklikleri araştıracak.
 
İç koronanın yalnızca tutulmalarda görülebildiğini anlatan Pasachoff, kısa dakikalar içinde koronanın gözle görülür hale geldiğini ve yeryüzü ile gökyüzünden teleskoplarla takip edebildiğini vurguladı.
 
Tutulmanın eşsiz doğasının altını çizen Pasachoff, "Bu tutulma esnasında, başka tutulmalara nazaran daha fazla donanım ve daha çok sayıda ekip mevcut bulunacak böylece Güneş'in atmosferinin nasıl ısındığına dair sırları aralayacağını umduğumuz muazzam veri tabanları oluşacak." dedi.
 
YILDIZALARIN DAVRANIŞLARINI ÖĞRENMEMİZE İZİN VERİYOR
 
Pasachoff, "Muhtemelen, diğer yıldızların da döngüsel davranışları olan koronası vardır ve Güneş, yıldızların davranışlarını yakından incelememize ve öğrenmemize izin verecek." ifadesini kullandı.
 
Atmosferik Araştırma Uzmanı Paul Bryans, “Manyetik alanı incelemek ayrıca güneş patlamalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Araştırmacılar manyetik alanı, polarizasyonu veya ışık dalgalarının seyahat ettikleri yöne göre yönünü ölçebilir." dedi.
 
Bu yıl yaşanacak tutulma, Güneş'in aktivitesi bakımından asgari seviyeye yakın olduğundan, korona, 2017 tutulması sırasında göründüğü gibi görünmeyecek. Bu sebeple bu yıl yapılacak gözlemler Güneş aktivitesi sırasında yaşanan korona değişimi de ölçülebilecek.
 
Hawaii Üniversitesi bilim adamı Shadia Habbal, Astronomi Araştırmaları Üniversiteler Birliği'nden bir sürümde açıklandı.
 
Bildiri, Ulusal Bilim Vakfı ve NASA için birinci sınıf astronomik gözlemevleri işleten 46 ABD kurumu ve 4 uluslararası kuruluştan oluşan bir konsorsiyum olan Astronomi Araştırmaları Üniversiteleri Birliği (AURA) tarafından yayımlandı.

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