Gençler dijital hamburgeri sevdi

E-spor her geçen gün yaygınlaşırken, TAB Gıda Dijital Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Burak Akın, şirketin desteklerini şöyle anlattı:

Türkiye dijital dönüşümde hangi aşamada?

Türkiye teknolojiye ve dijitalleşmeye uyum sağlama konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Özellikle genç ve dinamik nüfus yapımız bu konuda bize büyük bir avantaj sağlıyor. Türkiye eskiden beri yenilikçi teknolojilere açık ve istekli. Aynı zamanda yenilikçi teknolojilere hızlıca adapte olan bir yapıya sahibiz. Devlet bile e-devlet oldu, bundan daha büyük bir teknolojik dönüşüm olmaz.

HEDEF KİTLE GENÇLER

Dijitalde neredesiniz?

Değişen tüketici davranışları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ‘Ne Yediğini Bil, Tıkla Gelsin’ ve Facebook Messenger BOT gibi online uygulamalar ile hızlı servis restoran sektörünün dijitalleşmesine öncülük ediyoruz. Tıkla Gelsin mobil ve web üzerinden en çok sipariş aldığımız şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa öne çıkıyor. Sipariş veren müşterilerimizin yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si ise kadınlardan oluşuyor. Sipariş veren kitlenin yüzde 35’ini 25 yaş ve altı gençler oluşturuyor.

FEDERASYONU DA VAR

E-Spor’un Türkiye’deki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? E-spor konusuna bakış açınız ve bu alandaki beklentileriniz neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet vermek üzere ‘Türkiye E-Spor Federasyonu’ kuruldu. Bu gerçekten hem ülkemiz adına hem de e-spor pazarı adına önemli bir adım. Bu organizasyonla birlikte ülkemiz, e-spor alanında gelecekte daha da önemli kazanımlar elde edecektir. Dünya’da Kore ve Çin gibi ülkelerin başı çektiği gaming sektörü, Avrupa ve ABD’de de büyük hayran kitlesine sahip. Dünya oyun pazarına ilişkin analizleriyle ön plana çıkan Newzo’nun 2017’nin son çeyreği için yaptığı analizde dijital oyunların dünyada 116 milyar dolarlık büyük bir pazara ulaştığına işaret ediyor.