Gezegenlerin uydularının kendi uydularına sahip olabileceği kanıtlandı

Yeni gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Dünya'nın uydusu Ay'ın da içinde bulunduğu pek çok uydu, kendi uydularına sahip olabilir. Her ne kadar henüz gözlemlenemese de teorik olarak doğrulanan bu durum, bilim insanları için yeni bir gözlem sürecinin de başlangıcı oldu.

Washington Carnegie Institution Gözlemevi'ndeki ve Bordeaux Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yeni bir çalışma için bir araya geldi. Araştırma ekibi, gezegen uydularının kendi yörüngelerinde başka küçük uydulara ev sahipliği yapıp yapmadıklarını incelemeye başladı. Araştırma süresince uyduların oluşma koşullarını inceleyen ekip, senelerdir devam eden spekülasyonlara yanıt olabilecek bilgilere nihayet ulaştı.

Araştırma sonucunda, bir uydunun oluşması için gerekli şartlar belirlendi ve bu şartları sağlayan uydular tespit edildi. Dünya'nın uydusu Ay'ın da aralarında bulunduğu listede yer alan diğer gezegen uyduları ise şu şekilde; Jüpiter'in uydusu Callisto ve Satürn'ün uyduları Titan ve Lapetus.

Jüpiter'in uydusu Callisto

Bir uydunun kendi uydusuna sahip olması için gerekli ilk koşul tahmin edilenin aksine 'büyüklüğü' değil. Araştırma ekibine göre en önemli koşul, söz konusu uydunun bir başka uyduyu yörüngesinde tutabilecek bir yerçekimine sahip olması.

Ancak bu koşullar sağlansa dahi bir 'uydu uydusu' gözlemlemek çok da kolay değil. Araştırma ekibi ise bu konuya 'teorik olarak mümkün ancak gözlemlenmesi ya da karşılaşılması zor' bir ihtimal gözüyle bakıyor. Konuyla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.