GIF paylaşım platformu Giphy, şimdi kısa videoların paylaşıldığı bir bölüm açıyor
GiphyTV adını alan ve Giphy Film Fest ismi altında 118 kısa filmi de yayına alan yeni platform, yaratıcı küçük videolara ev sahipliği yapmak konusunda iddiasını da bu film festivali ile ortaya koyuyor.
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