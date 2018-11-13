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GIF paylaşım platformu Giphy, şimdi kısa videoların paylaşıldığı bir bölüm açıyor

GiphyTV adını alan ve Giphy Film Fest ismi altında 118 kısa filmi de yayına alan yeni platform, yaratıcı küçük videolara ev sahipliği yapmak konusunda iddiasını da bu film festivali ile ortaya koyuyor.

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Giphy’de yayınlanacak videolar 30 saniyelik zaman kısıtına uymak zorunda olacak. Bu açıdan Giphy’nin Vine’ın mirasını sürdürdüğünü söylemek de mümkün.

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