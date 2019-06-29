27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Gökbey ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, T 625 Gökbey helikopterinin gerçekleştirdiği ilk uçuşunun başarıyla yapıldığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopteri yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk uçuşunu başarı ile yaptı. Tüm emeği geçenleri kutluyoruz."

İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

'Arabam ne hale geldi' demişti... Acı haber geldi

'Arabam ne hale geldi' demişti... Acı haber geldi

Teknik adam Ertuğral, gelecek sezonun favorisini açıkladı

Teknik adam Ertuğral, gelecek sezonun favorisini açıkladı

Güney Kıbrıs'ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi

Güney Kıbrıs'ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi

Akılmaz karışıklık 18 gün sonra ortaya çıktı!

Akılmaz karışıklık 18 gün sonra ortaya çıktı!

Dünyada bir ilk! Beyin kanserinde bariyerler yıkıldı

Dünyada bir ilk! Beyin kanserinde bariyerler yıkıldı

1200 rakımlı yaylada yetişiyor, lezzeti ve aromasıyla üne kavuştu

1200 rakımlı yaylada yetişiyor, lezzeti ve aromasıyla üne kavuştu
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü

İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü

Japonya'da First Lady'ler buluşması

Japonya'da First Lady'ler buluşması

Altı saniyede yok oldu!

Altı saniyede yok oldu!

Yolda şok anlar! Otomobilin camında...

Yolda şok anlar! Otomobilin camında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019