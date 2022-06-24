Gökbey'e ''ASELSAN'' teknolojisi! İlk kez kullanılacak

Alınan bilgiye göre, ASELSAN, geliştirdiği aviyonik ve seyrüsefer sistemleriyle kara, hava ve deniz araçlarının yüksek performansla görev yapmasına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda üretilen gösterge sistemleri ve modüler ekranlar, özellikle hava aracı ve pilotun etkileşimini artırıp güvenli ve etkin bir operasyona imkan veriyor.

Uçuş ve görev bilgisayarları ile uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanan dokunmatik, çok işlevli bir ekran birimi olan LAD-820, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli helikopter ve uçak platformlarında kullanılmak üzere ASELSAN tarafından geliştirildi.

EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında da sergilenen sayısal geniş ekran hem dokunmatik olarak hem de tuşlarla ekran üzerinde geçiş yapılmasına ve çeşitli komutların yerine getirilmesine imkan sağlıyor. Büyüklüğü 8x20 inç ekran, yedekli altyapısı sayesinde kesintisiz görev yapabiliyor.

Klasik sistemlerde pilot 2 ayrı ekrana bakarak görev yaparken, ekran sayesinde pilotun hem görüş alanı genişletildi hem de dokunmatik özellik getirildi. Söz konusu ekranların yeni nesil helikopterlerin tümünde kullanılması hedefleniyor.

- GÖREV BİLGİSAYARI VE GÖSTERGE BİR ARADA



Gökbey genel maksat helikopterinde ise bu ekranın "akıllı" versiyonu kullanılıyor.

Entegre modüler ekran (IMD-820); geniş yüzey, VPX uyum, görev bilgisayarı ve gösterge özelliklerini tek bir ekipmanda toplayan akıllı çok işlevli birim olarak oluşturuldu. Ekran, direnç (resistive) teknolojisine sahip dokunmatik alt-sistem ve geniş AMLCD ekran teknolojisi kullanılarak tasarlandı.

IMD-820; aviyonik sistemi yönetme, uçuş ve görev kritik grafik üretme, ayrı ayrı sürülebilir 1280x1024 çözünürlüğe sahip, yedekli sağ ve sol ekranları tek ekran üzerinde 2560x1024 çözünürlükte gösterebilme kabiliyetlerine sahip bulunuyor.

Ekran, pilotun sensör videolarını görebildiği, sayısal harita ve taktik sembolojilerine ulaşabildiği, sistemi yöneten akıllı birim olarak görev yapacak.

Ekran üzerinde oluşabilecek tek nokta hata bütün bir ekran üzerinde hataya sebep olmazken, sağ ve sol ekranlar birbirinin yedekli olarak sürülmesini sağlayacak.

- GECE GÖRÜŞ KOŞULLARINDA DA ETKİN



IMD-820, sistem içerisinde bağlı olduğu cihazlardan gerekli bilgileri alarak, farklı görüntüler oluşturabiliyor. Ekran birimi; video, grafik, video üzeri grafik semboloji, ekranın video ve grafik veya grafik ve grafik olarak bölünerek gösterilmesi kabiliyetleriyle pilota yardımcı oluyor.

ASELSAN'ın çözümü, operatöre, dokunmatik ekran veya kontrol panel üzerinden ana uçuş ekranı, kokpit yönetim bilgileri ve sayısal harita kabiliyetleri gibi çeşitli sayfa formatları seçim imkanı sağlıyor.

Ekranın ethernet arayüzü aynı zamanda ekipmanın sistemden çıkartılmasına gerek olmadan uçuş harekat yazılımı güncellemesine olanak veriyor.

Ekran, gece görüşü koşullarında da güvenle kullanılabiliyor.

ASELSAN sahip olduğu kabiliyetlerle her helikopterin ihtiyacı ve kokpit yerleşimini dikkate alarak ekran çözümleri geliştiriyor.

Gökbey için göreve hazır hale getirilen ekran, platformla birlikte uçuş testlerine devam ediyor.