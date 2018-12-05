Google profilinize göre arama sonuçlarını değiştiriyor olabilir

Bugün milyarlarca insan en az bir Google ürünü kullanıyor ve haliyle kişisel verilerini Google’ın eline vermiş oluyor. Odak reklam amacında olduğunu belirten Google, elde ettiği çevrim içi verilerle kullanıcının profilini çıkarıyor ve profile uygun reklamlar sunuyor.

İlginç araştırma

Bugüne kadar veri elde etme konusunda Google eleştirilerin hedefinde oldu. Kullanıcı özelliği kapatsa bile Google’ın konum takibi yaptığı daha önce soruşturma konusu olmuştu. Bu kez arama motoru gündemde.

Gizlilik konusuna verdiği önem ile bilinen DuckDuckGo arama motoru, yaz aylarında seçim dönemi için yaptırdığı bir araştırmaya dayanarak Google’ın arama sonuçlarını manipüle ettiği iddiasını ortaya attı.

Araştırmada 76 farklı kullanıcı aynı kelimeyi farklı konumlarda gizli sekme açarak veya Google hesabından çıkış yaparak aratmış. Kelime aynı olsa da Google’ın tam 62 farklı sonuç grubunu kullanıcılara sunduğu görülmüş.

Araştırma arama sonuçlarının arayan kişinin geçmiş çevrim içi davranışlarına göre filtrelendiğini gösteriyor. Yani kullanıcı aslında ne görmek isterse sonuçlarda o yansıtılıyor. Bu durumun haber kaynaklarında da geçerli olduğu ifade ediliyor. Arama sonuçlarında ilk baştaki 3 veya 4 sonucun en çok etkileşim aldığı düşünüldüğünde kullanıcıların manipüle edildiği anlaşılıyor.

Elbette DuckDuckGo rakip bir arama motoru olduğu için iddialara temkinli yaklaşmakta fayda var ancak Google’ın artık çok agresif bir şekilde ve engel tanımadan kullanıcı verisi topladığı gerçeğini değiştirmiyor.

(Donanım Haber)