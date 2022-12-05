Google Türkiye Partneri Murat Can Ünverdi, Google reklamında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Evet belki markanın göz önünde olması için bu durum fark etmez ancak müşterilerin hizmet veya ürün almasında bu durum oldukça etkilidir. Bu nedenle reklam her zaman ilgi çekici markayı hedef kitleye en iyi şekilde anlatıcı şekilde olmalıdır.



Günümüzde reklam için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunların en başında da internet reklamları gelmektedir. İnternet reklamları konusunda da tabi ki en başta google reklamı gelmektedir. Google Türkiye partneri olan Murat Can Ünverdi Google reklamları konusunda uyarılarda bulunurken en iyi reklam sonuçlarının nasıl alınacağı konusunda da bilgi vermektedir.

GOOGLE REKLAMLARI



Google dünyanın en gelişmiş ve en çok kullanıcıya sahip internet arama motorudur. Milyarlarca kullanıcının bulunması reklam konusunda da google reklamı en üst sıralara çıkarmaktadır. Google reklamları ile kısa sürede işletmenizi en üst sıralara çıkarmanıza yardımcı olmaktadır. Google için reklam hazırlarken bazı dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Bunlar reklam bütçenizi doğru bir şekilde kullanmanız ve hedef kitlenize rahat bir şekilde ulaşmanız için önemlidir.

Ajans Yeni Medya olarak Google Türkiye resmi partneri statüsü ile sizlere en iyi Google reklamı hazırlama konusunda yardımcı olmaktayız. Şirketimiz reklam için ayırmış olduğunuz bütçeyi en iyi şekilde değerlendirerek daha fazla kişiye reklamlarınızın ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Google reklamlarında önemli olan reklam ile sitenize gelen kullanıcılar ya da reklamınızın gösteriminden ziyade reklam sonucunda kazançlarınızın artışıdır.

GOOGLE REKLAMINDA ETİKET KULLANIMI



Google kullanıcıların aramış olduğu kelimeler ile web siteleri içerisinde yer alan kelimeleri karşılaştırarak kullanıcılara en doğru sonucu vermeyi hedeflemektedir. Bu nedenle Google reklamı verirken seçilen etiketler oldukça önemlidir. Seçmiş olduğunuz etiketlerin sitenizi ziyaret etmesini istediğiniz hedef kitleye hitap etmesi gerekmektedir.

Etiket seçiminde doğru etiketlerin kullanılması reklamların daha iyi sonuç vermesini ve hedef kitleye çok daha rahat ulaşılmasını sağlamaktadır. Ajans Yeni Medya olarak Google reklamlarında kullanıcıların arama alışkanlıklarını göz önüne alarak en etkili ve doğru etiketlerin belirlenmesini sağlamaktayız. Doğru etiket kullanımı ile siteniz daha hızlı bir şekilde üst sıralarda yer alırken kazançlarınız da buna göre artacaktır.

HEDEF KİTLE SEÇİMİ



Google kullanıcı istatistiklerini yayınlarken kullanıcıların yaş, cinsiyet ve yaşamış oldukları yerlerdeki konumlarını dikkate alarak en doğru istatistikleri yayınlamaktadır. Bu nedenle Google reklamı verirken seçilecek olan hedef kitle istatistiklerine göre bir reklam planlaması oluşturmak oldukça önemlidir. Burada kullanıcıların davranış özelliklerinin dikkate alındığı reklamlar çok daha hızlı sonuç alınmasına yardımcı olmaktadır.

Murat Can Ünverdi sosyal medya ve Google reklamları konusunda uluslararası alanda almış olduğu eğitimler ve yetkilendirmeler sayesinde işletmeler için en doğru reklam çözümlerini sunmaktadır.

GOOGLE REKLAMLARINDA YAPILAN YANLIŞLIKLAR



Google reklamlarının yayınlanmasında birçok işletme kullanıcı istatistiklerini dikkate almamaktadır. Buda reklam dönüşlerinde istenilen etkiyi yaratmazken ayrılan reklam bütçesinin de yanlış kullanılmasına neden olmaktadır. Oysaki Google Türkiye partneri olarak yeni medya şirketler grubu düzenli olarak yayınlanan istatistiki verileri dikkatle incelemektedir. Buda doru reklam oluşturmada çok daha iyi sonuçlar vermektedir.

Google reklamlarında yapılan bir diğer yanlışlıkta etiketlerin uzun tutulmasıdır. Kullanıcıların birçoğu Google üzerinde bir kaç kelime kullanarak arama yapmaktadır. Uzun etiket kullanımı kullanıcı hareketlerinin tersine bir reklam uygulaması olduğu için çoğu zaman yanlış yönlendirmelere neden olmaktadır. Buda ziyaretçilerin sitede kalma süresini azaltırken gelir kaybına neden olmaktadır.