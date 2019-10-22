Gözleri dijital etkilerden koruyacak

2020’de miyop bir gözün sürekli artmasını engelleyecek ürünü piyasaya sürmeye hazırlanan Hoya, beş yıllık süreçte pazar liderliği hedeflediği Türkiye pazarında ise gözleri dijital etkilerden koruyan teknolojisi ile beyaz yakalılarla büyüyecek.

2020’DE PİYASADA

Görüş teknolojileri alanında özellikle dijitalleşmenin artması ile birlikte optik pazarında farklı gereksinimler ortaya çıktığına değinen Hoya Türkiye CEO’su Suat Çam, günlük ortalama 15 saati bulabilen dijital ekran kullanımının göz yorgunluklarına neden olabileceğini belirtiyor. Suat Çam “Dijitalleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan semptomları geliştirdiğimiz teknoloji ile en aza indiriyoruz. Özellikle Türkiye pazarı için ciddi büyüme beklediğimiz bir alan burası. Türkiye’de gününün büyük bir bölümünü dijital ekranlar karşısında geçiren insanların oranı çok yüksek.

Göz sağlığı bu tür kişilerde iş güvenliği olarak görülmesi gereken bir konu, bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına imza atacağız ve sektörü geliştireceğiz. Ek olarak gündemde miyop bir gözün sürekli numarasının artmasını engelleyen teknolojimiz var. Bu da 2020 yılında tüketici ile buluşacak. Bu teknolojiyle özellikle çocuklarda erken dönemde teşhisi konulan miyop göz problemlerinin ilerlemesini durdurabileceğiz” dedi.