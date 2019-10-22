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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Gözleri dijital etkilerden koruyacak

Dünya optik cam pazarının yüzde 17’sini elinde bulunduran global dev Hoya, en büyük ikinci optik cam üreticisi olduğu global pazarda yeni teknolojilerle sektörü geliştirmeye odaklandı.

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2020’de miyop bir gözün sürekli artmasını engelleyecek ürünü piyasaya sürmeye hazırlanan Hoya, beş yıllık süreçte pazar liderliği hedeflediği Türkiye pazarında ise gözleri dijital etkilerden koruyan teknolojisi ile beyaz yakalılarla büyüyecek. 

2020’DE PİYASADA

Görüş teknolojileri alanında özellikle dijitalleşmenin artması ile birlikte optik pazarında farklı gereksinimler ortaya çıktığına değinen Hoya Türkiye CEO’su Suat Çam, günlük ortalama 15 saati bulabilen dijital ekran kullanımının göz yorgunluklarına neden olabileceğini belirtiyor. Suat Çam “Dijitalleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan semptomları geliştirdiğimiz teknoloji ile en aza indiriyoruz. Özellikle Türkiye pazarı için ciddi büyüme beklediğimiz bir alan burası. Türkiye’de gününün büyük bir bölümünü dijital ekranlar karşısında geçiren insanların oranı çok yüksek. 

Göz sağlığı bu tür kişilerde iş güvenliği olarak görülmesi gereken bir konu, bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına imza atacağız ve sektörü geliştireceğiz. Ek olarak gündemde miyop bir gözün sürekli numarasının artmasını engelleyen teknolojimiz var. Bu da 2020 yılında tüketici ile buluşacak. Bu teknolojiyle özellikle çocuklarda erken dönemde teşhisi konulan miyop göz problemlerinin ilerlemesini durdurabileceğiz” dedi. 

Türkiye’yi bölgede üretim üssü yapacak

Suat Çam Türkiye’deki yatırımlarıyla ilgili “Global oyuncular distribütörlükler veya ortaklıklar ile Türkiye pazarında yer alıyor. Türkiye’de yıllık 60 bin adet olan üretim kapasitemizi 250 bin adete çıkaracak altyapımız bulunuyor. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Hali hazırda yüzde 80’e yakın ürünü Türkiye’de üretebiliyoruz. Bu potansiyelimizi hem giderek büyüyen Türkiye pazarında hem de Ortadoğu, Körfez ve Kafkas gibi yakın coğrafyalarda kullanacağız. Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin bu ülkelere satışını gerçekleştireceğiz. Bir anlamda Hoya Türkiye yakın coğrafyaların üretim üssü olmaya aday” d iye konuştu.

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