Grönland'daki 'erime eşi benzeri görülmemiş' seviyede Yapılan bir araştırma Grönland'daki erimenin yüzde 33 arttığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, 'eşi benzeri görülmemiş' erimenin devam etmesi durumunda deniz suyu 7 metre yükselebilir.