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Güney Afrika’nın güvenliğini Türk yapımı silah sağlayacak

Türkiye'nin ilk yerli elektroşok silahı Wattozz, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde tanıtıldı. Güney Afrika polisi tarafından kullanılacak olan silah aynı zamanda ülke pazarına da sunulacak.

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Albayraklar Holding CEO'su Sertan Ayçiçek, AA muhabirine, tamamen yerli imkanlarla üretilen Wattozz'un dünyadaki benzerlerinden daha yüksek teknolojiye sahip olduğunu belirterek, "Milli üretimimiz Wattozz sahip olduğu özellikleri ile bir dünya markası haline geldi ve tüm dünya tarafından ilgi ile takip ediliyor." açıklamasını yaptı.

Ayçiçek ayrıca, "Wattozz dünyanın ilk ve tek kablosuz elektroşok silahı olma özelliğine sahip ve talep çok fazla. Bu yüzden tamamen yerli imkanlarla ürettiğimiz Wattozz silahı ABD’nin 25 yıllık dünya tekelini kırmış durumda." dedi

Silahın donanımları ve gördüğü ilgi itibarıyla tanıtımını daha fazla ülke de yapacaklarını ifade eden Ayçiçek, "Önümüzdeki dönemde daha fazla ülkeye açılacağız. Anı zamanda Wattozz silahını yerli ve yabancı yatırımcılara da açıyoruz. Bu minvalde Güney Afrikalı yatırımcımları Türkiye’ye davet ettik." diye konuştu.

Ayçiçek, Wattozz silahının bundan sonra Güney Afrika güvenliğini sağlamada önemli görevler üstleneceğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güney Afrika güvenlik problemleri ile dünyada üst sıralarda bulunuyor. Yaptığımız görüşmeler neticesinde silahımız Güney Afrika emniyet güçleri tarafından kullanılmaya başlanacak. Distrübitörlük bağlamında temasa geçilirken Güney Afrika polisi için 20 bin adet sipariş söz konusu.

Devamında özel güvenlik güçleri ve halk da bu silahı kullanacak. Böylelikle 100 bin adetlik bir teslimat plan kapsamında. İmza süreci ise temmuz sonunda tamamlanacak. Silahın Güney Afrika halkı tarafından kişisel savunma aracı olarak edinilebilmesi için gerekli izin çalışmaları yürütüyoruz. Bu açıdan milli silahımız Güney Afrika güvenliğine önemli katkı sunacak. Bu bizi ayrıca gururlandırıyor."

Wattozz silahının tanıtımına çok sayıda Güney Afrikalı firma ve özel güvenlik şirketi katıldı.

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