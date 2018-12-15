Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 700 bin yıllık tembel hayvan kalıntıları bulundu

General Alvarado belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arjantin'in Miramar şehrine bağlı General Alvarado bölgesinde bir aile, gezintiye çıktıkları Mar del Sur denizi sahilinde tembel hayvan fosiline rastladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Palvecino ailesi, ortul kayaçlar üzerinde yürürken kalıntıların dikkatlerini çekmesinin ardından Miramar Punta Hermengo Müzesine haber verdi.
 
Yapılan ilk analizlere göre, bilimsel adı "Scelidotherium" olan ve vücudunun çene kısmı bulunan tembel hayvanın yaklaşık 700 bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.
 
Scelidotherium tembel hayvanlarının bir tonu aşabilen oldukça büyük bir bedene sahip olmalarının yanı sıra uzun kafatası yapıları dikkati çekiyor.
 
Büyük pençeleriyle toprakta dev çukurlar açarak yaşadığı düşünülen tembel hayvanların, Buenos Aires eyaleti sahillerindeki dev oyukları da açtıkları tahmin ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni Dünya’ya yolculuk: Osmanlı Türklerinin Amerika´ya Göçü (3)

Yeni Dünya’ya yolculuk: Osmanlı Türklerinin Amerika´ya Göçü (3)

'Sarı yelekliler' eylemi katil İsrail'e sıçradı

'Sarı yelekliler' eylemi katil İsrail'e sıçradı

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA