Hafif zırhlı ihracında son rakip Çin

Otokar, geçen yıl ürün ailesine eklenen Tulpar Hafif Tankı ile 2 ülkede kısa listeye kaldı. İlk ihalede Çinli Norinco ile rekabet eden Otokar, diğer ülkede ise 3 rakiple yarışıyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç “Bu araçla Türkiye’ye oldukça uzak 2 ülkede ihaledeyiz, değerlendirme aşamasındayız. İkisinde de kısa listeye kaldık” dedi. Serdar Görgüç, “En çabuk olacak muhtemelen haziran sonu, temmuz başı gibi netleşecek. Bu ülkede sadece Çinli Norinco ile rekabetteyiz. Diğer ülkede 3 rakibimiz var” diye konuştu. TSK’nin bu tip bir konfigürasyon için halihazırda talebi olmadığını belirten Görgüç, söz konusu iki ülkede de 105 milimetrelik kuleler istendiğini söyledi. Tulpar Hafif Tankı, ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs’ta gerçekleştirilecek IDEF’19 Fuarı’nda sergilenecek.