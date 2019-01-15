Harvardlı bilim adamı: Uzaylılardan 'Yıldızlararası kulübe hoş geldin' mesajı alacağız

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Avi Loeb, ilk kez 2017'de görülen ve Güneş sistemi dışından gelip insanlar tarafından görülen ilk yıldızlararası cisim olan Oumuamua asteroidinin “uzaylı bir medeniyet tarafından kasıtlı olarak Dünya'nın çevresine gönderilen tam operasyonel bir araç olduğunu ve insanların güneş sisteminden ayrılmayı başardıklarında uzaktaki uygarlıklardan ‘Yıldızlararası kulübe hoş geldiniz’ yazan bir mesajla karşılanacağını" iddia etti.

Güneş Sistemi’nden ayrılır ayrılmaz dışarıda çok fazla hareketlilik görüleceğine inandığını söyleyen Loeb, “Birden fazla uygarlığı keşfedeceğiz ya da kalıntılarını bulacağız." diye konuştu.

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Loeb, söz konusu asteroid ile ilgili olarak aralık ayında Astrophysical Journal Letters'da bir makale yayımlayarak “cismin normal kuyruklu yıldız veya asteroit gibi hareket etmediğini, düz ve uzamış garip şeklinden dolayı cismin yabancı bir kaynak tarafından üretilmiş olabileceğini, hatta Oumuamua'nın bir uzaylı gemisinin parçası ya da bir geminin kendisi olabileceğini” iddia etmişti.