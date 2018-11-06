Harvardlı bilim adamları: Garip asteroit, yabancı uygarlıktan gelen bir uzay gemisi olabilir

Oumuamua adlı asteroit ilk kez 2017'de görülmesinden beri bilim adamlarının kafasını karıştırıyor. Peki galaksinin başka bir kısmından gökdelen büyüklüğünde gönderilen bir asteroit, ya gerçek bir uzaylı uygarlığı tarafından kasten Dünya yörüngesine gönderilen tamamen operasyonel bir sorunsa.

Bu, Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yazılan "Astrophysical Journal Letters" adlı 12 Kasım tarihli bir makalede sunulan en "egzotik" açıklama.

Oumuamua bir dizi nedenden dolayı ilgi çekici. İlk ve en önemlisi, insanlar tarafından görülen zamanın ilk yıldızlararası asteroidi. İkincisi, düz ve uzamış garip şekli. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, tuhaf bir şekilde hareket etmesi. Makaleye göre "Keplerian yörüngesinden yüksek istatistiksel anlamlılık sapmaları" gösteriliyor. Kısacası, normal kuyruklu yıldız veya asteroit gibi hareket etmiyor.

Makale bu tuhaf hareketi açıklamaya çalışıyor ve bir dizi olası senaryoyu ortaya çıkarıyor. Araştırmacılar, cismin hareketini güneş radyasyonuna bağlıyor. Bu durumda yeni bir yıldızlararası materyalden bahsediyorlar. Bu materyal doğal olarak oluşmuş ya da yabancı bir kaynak tarafından üretillmiş olabilir. Bu durumda Oumuamua bir uzaylı gemisinin parçası ya da bir geminin kendisi olabilir.

(Milliyet)