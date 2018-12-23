Hava Kuvvetleri'ne TEBER ve HGK teslimatı gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik yerli imkanlarla geliştirilen çok sayıda TEBER Lazer Güdüm Kiti ve Hassas Güdüm Kiti'nin (HGK) kabulünün gerçekleştiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''20+ adet Teber-82 ve 100 adet Hassas Güdüm Kiti'nin kabulü gerçekleştirildi.'' ifadelerine yer verildi.

BOMBALARI AKILLANDIRAN KİTLER

Roketsan tarafından geliştirilen TEBER, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarının vuruş kabiliyetini artıran Lazer Güdüm Kitidir. TEBER, genel maksat bombalarını Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getirir.Roketsan tarafından, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarının vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla geliştirildi. TEBER, genel maksat bombalarını Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getirir. TEBER MK-82 LAB sayesinde, hedefleri hassas vuruş kabiliyeti ile imha ediyor.

Yerli savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği HGK, 40 bin ft irtifada 25 km menzile ulaşarak MK-84 genel maksat bombalarına noktasal vuruşlar sağlıyor. Uzak bir mesafaden atıldığında bile bombalara 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazandıran HGK, uçakların tehlikeli bölgeye girmeden hedefleri imha etmesini sağlıyor.