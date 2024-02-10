HAVELSAN'dan yeni proje! BARKAN'dan yola çıkıldı

HAVELSAN'ın 40. kuruluş yıl dönümünde öncelikle dezavantajlı bölgelerde olmak üzere, 7-14 yaş grubundaki çocukları teknoloji ve mühendislikle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Mühendis Çocuk Projesi, bugüne kadar dolaştığı şehirlerin yanında depremlerin etkili olduğu illerde kalıcılaşacak.

Projenin çocuklara yönelik uygulama kısmını içeren ekipman ve materyaller deprem bölgesinde ilk olarak Hatay'da kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan Antakya Savunma Sanayii Geçici Konaklama Merkezi'nde yürütülen etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

HAVELSAN Akademi Eğitim Yöneticisi Betül Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle deprem bölgesine yönelik etkinlikleriyle gündeme gelen HAYAT Derneğinin HAVELSAN bünyesinde 2022 yılında kurulduğunu söyledi.

Derneğin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Öztürk, "Depremin ilk gününden itibaren bölgeye geldik. Devamında çeşitli faaliyetlerle deprem bölgesinde bulunmaya çalıştık. Depremin yıl dönümünde ise sosyal sorumluluk projemiz olan "Mühendis Çocuk" ile bölgeye desteklerimizi sürdürmek istedik." dedi.

Hatay'da bulunan çocuklar için Mühendis Çocuk Projesini kalıcı hale getireceklerini dile getiren Öztürk, yayınlaştırılacak bu çabayla Türkiye'nin her bölgesindeki çocuklara teknolojiyi ve mühendislik mesleğini tanıtmak istediklerini söyledi.

Hatay'da yaptıkları etkinlik hakkında bilgi veren Öztürk, şunları kaydetti:

"Biz bu etkinliğimizde insansız kara aracımız olan BARKAN'dan yola çıktık. BARKAN'ın çocuklar için mini halini ürettik. Bu üretmiş olduğumuz BARKAN'da Arduino yazılım kullandık. Arduino yazılımla tabletlere bağlayarak mini BARKAN'ların hareket etmesini sağlıyoruz. Buradaki amacımız ise Mars ve Dünya arasındaki iletişimi sağlamak. Bunun için masamızın yüzeyini Mars alanı gibi olmasını sağladık. Masamız Mars yüzeyi ve bunun üzerinde çeşitli gezegenlerin olacağı şeyler oluşturduk. Bu etkinliğimizde çocukların kodlamayla, yazılımla ilgili fikirler elde etmesini istiyoruz. Bunun için ufak görevler, talimatlar veriyoruz."

Projenin deprem bölgesinde sürdürülebilir şekilde devam etmesini istediklerini dile getiren Öztürk, bunun için gerekli kurulumları yapıp 10 mini BARKAN'ı bırakacaklarını aktardı. Öztürk, gerek çocukların öğretmenlerine verilecek eğitimler gerekse bölgeye giden mühendislerin katılımı ve tecrübe aktarımlarıyla projenin devam ettirileceğini bildirdi.

- TÜM DEPREM İLLERİNE YAYGINLAŞTIRILACAK

Öztürk, gönüllü mühendisler ile beraber deprem bölgesinde yer alan tüm illerde "Mars'ta BARKAN" etkinliğini kalıcı olarak oluşturmak istediklerini söyledi.

Bu faaliyet ile çocukların hayatında teknolojinin bir yerde var olmasını istediklerini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Aslında biz onların zihinlerine bir soru işareti koyuyoruz. Bu nasıl oluyor? Bunu nasıl yapabildiler? Biz bunu nasıl yapabiliriz? düşüncesini koymaya çalışıyoruz. Bu soru işaretini oluşturduktan sonra çocuklarımızın teknoloji ve mühendislik mesleği hakkında bir şeyler merak etmesini istiyoruz. Bunu yapan mühendis abiler ve ablalar nasıl yaptı, ben nasıl yapabilirim düşüncesinin oluşmasını istiyoruz."

- ÇOK YÖNLÜ BİR DİZİ ETKİNLİĞİN PARÇASI

Mühendis Çocuk ekibi hakkında da bilgiler veren Öztürk, ekibin 2019'da faaliyetlere başladığını söyledi.

Bugüne kadar çeşitli yayınlar ortaya koyduklarını, ilk kitaplarının "Mühendis Çocuk Yapay Zekanın Sırrı" olduğunu belirten Öztürk, ikinci kitaplarının ise baskı aşamasında olduğunu ifade etti.

Çocuklara mühendislik mesleğini tanıtan tiyatro oyunlarının da olduğunu ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühendis çocuk projesinin sürdürülebilir ve disiplinler arası olması önemli. Evet mühendislik mesleğine dair bilgiler vermeli ama onun yanında farklı disiplinlere de dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu sebeple tiyatro kulübümüzden destek alıyoruz, kitap kulübümüzden destek alıyoruz ve gönüllü olan bir şey yapmak isteyen herkes HAVELSAN'da Mühendis Çocuk etkinliğinde yer alabilir. İnovasyon kulübüyle beraber "Mars'ta BARKAN" etkinliğini oluşturduk. TEKNOFEST'lerde bunları oynuyoruz. Bu projemizin devamı olarak yazılım atölyeleri, kodlama atölyeleri oluşturmak istiyoruz."

- FUTBOLCULUK HAYALİNİN YANINA MÜHENDİSLİK GELDİ

"Mars'ta BARKAN" etkinlik alanı, oluşturulmasıyla birlikte çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinliğini deneyimleyen çocuklardan Bekir Sofuoğlu, 6. sınıfa gittiğini söyledi.

Etkinliği sevdiğini dile getiren Sofuoğlu, mini BARKAN'ı sürmenin zor olmadığını belirtti. Sofuoğlu, "Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum ya da mühendis. Bu arabalardan yapmak isterim. Hatta ben yaptıktan sonra, yaptığım arabalarla oynayan çocukları görmek isterim." dedi.

5. sınıf öğrencisi Mehmet Cuma Dinler de HAVELSAN ile astronot görevi yaptıklarını belirterek, "HAVELSAN'a buradan selamlar. BARKAN'ı yönetmek kolay. Astronotun yanına gitmesi zor. Büyüyünce astronot olmak istiyorum." diye konuştu.

Etkinliği ve öğretmenleri çok sevdiğini söyleyen onlara kendi yaptığı bilekleri hediye eden 4. sınıf öğrencisi Melek Hasan ise büyüyünce doktor olmak istediğini kaydetti.