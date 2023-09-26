Heyecan dorukta! Yılın son TEKNOFEST'i yarın İzmir'de başlıyor

İzmir Çiğli Havalimanı'ndaki festival, 1 Ekim'e kadar teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Festival, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve bilim şovları başta olmak üzere çok sayıda bilim ve kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Teknoloji ve girişim yarışmaları da düzenlenecek.

Etkinlik süresince her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek "Sahne Senin" etkinliği ile müzikseverler, sahne deneyimi yaşayabilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

ULAŞIM İÇİN TOPLU TAŞIMA ÖNERİLİYOR

TEKNOFEST için ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri önerildi.

ESHOT'un, festival alanına İZBAN Ulukent ve Egekent istasyonları ile Bostanlı İskelesi'nden ring seferleri düzenleyeceği, dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtildi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı.

İstanbul'daki festival, 2,5 milyonu aşan ziyaretçisiyle "dünyanın en büyük organizasyonu" olarak tarihe geçmişti. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen festivali ise 943 bin kişinin ziyaret ettiği bildirilmişti.

TEKNOFEST, İZMİR'DE OTELLERİ DOLDURDU

TEKNOFEST İzmir için kente gelenler şehir merkezindeki otelleri doldururken, tam doluluğa ulaşan tesisler son günlere kalan rezervasyon taleplerini Çeşme, Seferihisar gibi çevre ilçelerdeki konaklama tesislerine yönlendiriyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, bu yıl İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de kapılarını teknoloji meraklılarına açacak.

İzmir Çiğli Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek etkinliğe, 1 milyon civarında katılım bekleniyor.

Festival nedeniyle kentteki otellerde de yoğunluk yaşanıyor.

"YATIRIM İŞTAHINI ARTIRACAK"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, AA muhabirine, TEKNOFEST'in İzmir'de yapılmasının kent için çok büyük bir şans olduğunu söyledi.

Bu sene yapılan diğer TEKNOFEST'lere gösterilen ilgiye işaret eden Özkardeş, İzmir'de de ilginin yoğun olacağını dile getirdi.

Özkardeş, etkinlik sebebiyle konaklama yerlerinde yaklaşık bir aydır hareketlilik olduğunu belirterek, "Hazırlık döneminde gelen gidenler, heyetler oldu. Özellikle TEKNOFEST'in olduğu haftada İzmir'de çok ciddi bir yoğunluk var. Otellerimiz dolmuş bir şekilde. TEKNOFEST sayesinde sezonunu bitirmiş olan çevre ilçelerdeki otellerin de bununla ilgili müşteri aldığını görüyoruz." diye konuştu.

Bu aylarda kent merkezinde dolulukların yüzde 100'e ulaşmadığını, etkinlik sayesinde bu oranın görüldüğünü söyleyen Özkardeş, şunları kaydetti:

"Bölgenin gençleri, içinde cevher olanlar, geleceğimiz açısından buna katılıyorlar. Bunun dışında ülkemizin birçok ilinden katılan oluyor. Daha bugün yeni görüşmeler yaptım, rezervasyonlara baktım. Yurt dışı heyetler geliyor. Bunlar çok değerli heyetler. Türkiye'deki gelişimi de ne kadar yakından takip etmeye çalıştıklarının örneğidir. Dolayısıyla bizim şu anki misafir mozaiğimiz çok çeşitli TEKNOFEST sayesinde. Bu tür önemli ve büyük kapasite ihtiyacı yaratan aktiviteler, şehirdeki yatırım iştahını artıracaktır. İzmir'de kesinlikle özellikle beş yıldız seviyesinde yatırıma ihtiyaç olduğunu, toplantı salonları, kongre merkezleri ihtiyaçları olduğunu bu tür aktiviteler gösteriyor."

Özkardeş, İzmir'in festivalden alnının akıyla çıkacağına inandığını dile getirerek, "Bunu başarılı bir şekilde geçirmemiz, İzmir'deki bu nevi kutlamaların bundan sonraki sayısını artıracak, cesaretini de fazlalaştıracaktır hem bizim açımızdan hem gelip de bunu, bunları yapmak isteyen, düzenlemek isteyenler açısından." diye konuştu.

Otellerde yoğunluğun festivalin düzenleneceği Çiğli ilçesi başta olmak Konak ve Karşıyaka bölgesinde arttığını belirten Özkardeş, yeni gelen rezervasyonların Çeşme, Seferihisar bölgesine yönlendirildiğini söyledi.