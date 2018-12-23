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Hindistan Agni-4 füzesini başarıyla test etti

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-4 füzesini, başarıyla test etti.

  • star.com.tr
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Hindistan Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütün'den (DRDO) yapılan açıklamaya göre, nükleer başık taşıma kapasiteli Agni-4 (Agni-IV) balistik füzesi yedinci testini de başarıyla geçti.
 
DRDO kaynakları son teknoloji ürünü füzenin hassasiyetinin artırılması için aviyonik sistemlerle donatıldığını belirtti.
 
Testin Hindistan'ın füze denemelerini gerçekleştirdiği Abdülkelam adasında gerçekleştirildiği bildiriliyor.
 
2018'İN BŞINDA DÜNYAYA GÖZDAĞI VERMİŞTİ
 
Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi Agni-5'i Ocak 2018'de test etmişti.
 
Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-1 füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-4 ve Agni-5 füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor. 

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