Hindistan, S-400'lerin ilkini 2020'de alacak

Hindistan’ın Rusya Büyükelçisi D. Bala Venkatesh Varma, "Rusya ile yaptığımız sözleşmeleri uygulamaya nasıl devam edeceğimiz konusunda birçok ortak anlayışımız var. Sadece S-400'ler değil, yeni ödeme şekilleri bulma konusunda tartışmalara konu olan diğer sözleşmeler de var. Henüz kesinleşmedi, ama amacımız ulusal paraların daha fazla kullanılması. Bu nedenle rupi ve ruble olarak yapılan ödemeler olacak ve bunu karşılıklı olarak kabul edilebilir bir temelde sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Büyükelçi Varma, S-400 savunma sistemlerinin ilk teslimatlarının 2020'de gerçekleşeceğini söyledi. Varma, 5 milyar dolarlık S-400 alımı ile ilgili olarak da "S-400 elbette mükemmel bir sistem. Hindistan Rusya ile işbirliğini ileriye götüren neden budur. Bu sözleşmenin sonuçlandığına seviniyoruz" açıklamasında bulundu.

(Ru Aviation)