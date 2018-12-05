Hindistan, S-400'lerin ilkini 2020'de alacak
Hindistan ve Rusya’nın S-400 anlaşmasından sonra ulusal para cinsinden savunma sözleşmeleri için daha fazla ödeme yapacakları açıklandı. Ru.Aviation sitesinde yer alan habere göre Hindistan'a S-400 teslimatı 2020'de yapılacak.
Hindistan’ın Rusya Büyükelçisi D. Bala Venkatesh Varma, "Rusya ile yaptığımız sözleşmeleri uygulamaya nasıl devam edeceğimiz konusunda birçok ortak anlayışımız var. Sadece S-400'ler değil, yeni ödeme şekilleri bulma konusunda tartışmalara konu olan diğer sözleşmeler de var. Henüz kesinleşmedi, ama amacımız ulusal paraların daha fazla kullanılması. Bu nedenle rupi ve ruble olarak yapılan ödemeler olacak ve bunu karşılıklı olarak kabul edilebilir bir temelde sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.
Büyükelçi Varma, S-400 savunma sistemlerinin ilk teslimatlarının 2020'de gerçekleşeceğini söyledi. Varma, 5 milyar dolarlık S-400 alımı ile ilgili olarak da "S-400 elbette mükemmel bir sistem. Hindistan Rusya ile işbirliğini ileriye götüren neden budur. Bu sözleşmenin sonuçlandığına seviniyoruz" açıklamasında bulundu.
(Ru Aviation)
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