Hindistan'ın ikinci Ay görevi pazartesi yapılacak
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), hafta başında teknik aksaklık nedeniyle fırlatılmayan Chandrayaan-2 aracının, pazartesi günü uzaya gönderileceğini bildirdi.
- AA
ISRO'dan yapılan açıklamada, uzman komitesinin bir önceki denemede oluşan aksaklıkları giderdiği ve aracın fırlatılmaya hazır olduğu belirtildi.
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yapacak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.
Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde bir yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.
Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.
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