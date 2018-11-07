HMS Queen Elizabeth, F-35B Lightning II uçakları ile ikinci test safhasına başladı

Ayrıca gemi imkânları ile uçakların idame ve silah yükleme testleri icra edilecek. Uçaklar ve mürettebat, yine gece ve gündüz koşullarında harici depolama testleri, asgari performans ile kısa kalkış ve SRVL (Shipborne Rolling Vertical Landing) tecrübeleri gerçekleştirecek.

Birinci safhada gece ve gündüz koşullarında gemiye iniş-kalkış testleri icra edilmişti. İkinci safha ile geminin sabit kanatlı hava gücünün başlangıç seviyesi operasyonel kabiliyete erişmesi hedefleniyor. İkinci safha ile test programının yarısı da tamamlanmış olacak. Üçüncü safha ise 2019 yılında başlayacak.

(C4Defence)