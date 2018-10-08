Hubble Uzay Teleskobu'nda jiroskop arızası

Hubble Uzay Teleskobu (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verilmiş; Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskopudur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, Hubble en büyük uzay teleskobudur. Hubble gönderildiği günden bugüne önemli uzay keşif, buluş ve araştırmalarına aracılık etmekte. Ancak dün Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü Hubble Uzay Teleskobu'nun Misyon Şefi Dr. Rachel Osten'in yaptığı açıklamaya göre Teleskopta bir jiroskop arızası yaşanıyor ve bu arızadan dolayı güvenli modda çalışıyor. Rachel Osten, "Mühendisler bir çözüm bulmak için uğraşıyorlar" diyor.

It’s true. Very stressful weekend. Right now HST is in safe mode while we figure out what to do. Another gyro failed. First step is try to bring back the last gyro, which had been off, and is being problematic. — Dr. Rachel Osten (@rachelosten) 8 Ekim 2018