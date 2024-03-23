Hürjet'in hangi ilimizde üretileceği belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili işadamları ve sanayicileriyle iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının 100 yıl sonra yeniden Kayseri'de faaliyete geçtiğini açıklayarak, "Yaklaşık 1 yıl önce biliyorsunuz ki tarihte 1925 yılında cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkla ilgili çok önemli çalışmalar yapılmıştı. Kayseri'de ilk uçak fabrikamız TOMTAŞ 1925'te resmi işlemleri yapılıp 1926 yılında açılmıştı. Çok kısa bir süre sonra 1928 yılında bu fabrika kapatıldı. Bugün burada aslında Kayseri'nin içerisinde bir uhde kaldı. Bu havacılık serüveni hep konuşuldu, yazıldı. Ama burada çok değerli Kayserili işadamlarımız ve TUSAŞ'ın çok değerli yöneticileri bir araya gelerek kaldığımız yerden tekrar başlama kararı aldık. Gururla şunu söylemek istiyorum; Türkiye'nin 100 yıllık hayalini gerçekleştirdi ekibimiz. KAAN'ı, Hürjet'i başarılı bir şekilde üretmiş bir ekibin başı olmaktan da mutluluk duyuyorum. TOMTAŞ ne iş yapacak? Bunu herkes merak ediyor. İlk başlangıç noktamız uçak parçaları üreterek serüvenimize başlamış bulunuyoruz. Bu çok önemli bir başlangıç. Çünkü ilk uçakla ilgili çalışmalar üretimle başlıyor. Yani Türkiye Yüzyılında TOMTAŞ'ta uçak parçaları üretilerek çalışmalar başladı. Önümüzdeki süreçte inşallah montaj faaliyetlerimiz tesislerimizde yapılacak. Bu ülkemiz için çok önemli bir başlangıç. Türkiye'nin geleceği Ar-geden, teknolojiden geçiyor. Bu istikamette Kayseri sanayicilerimizin özverili katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin sadece Hürjet'le sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. İnşallah gelecekte birçok platformun burada montajı yapılacak. Umut ediyorum ki bazı platformlar burada uçarak semalarımızda yer alacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, TOMTAŞ'ın Kayseri'de vücut bulduğunu kaydederek Hürjet'in bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretileceğini ifade etti. Bakan Kacır, "Kayseri gerçekten sıradan bir şehir değil. Kayseri sanayileşme kültüründe Anadolu'ya öncülük eden bir şehir. Kayseri'nin elde ettiği her başarı Anadolu'ya örnek oluyor. Bu açıdan son 22 yılda elde ettiğimiz kazanımları çok önemli görüyorum. Organize sanayi bölgelerimizi büyüttük. Sadece son pandemi döneminde bile 40 bin ilave istihdam oluşturduk. Yeni organize sanayi bölgeleri kuracağız, yeni endüstri merkezleri oluşturacağız ve Kayseri'yi hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü şekilde hazırlayacağız. Kayseri, kanaatkar insanların şehri, inançlı, çalışkan insanların şehri. Biz sizin önünüzü açmaya, varsa önünüzde engelleri kaldırmaya gayret edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde sanayicilerimizin öncülüğünde Kayseri'nin yatırım ve istihdamla, icatla ve ihracatla büyümesine katkı sunuyor olacağız. İşte 100 yılın ardından TOMTAŞ Kayseri'de vücut buluyor. İşte Türkiye'nin iftihar vesilelerinden Hürjet inşallah bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretiliyor. Kayseri'de 10 sanayici bir araya geliyor KİM'i kuruyor, yüksek katma değer üretiyor. Kayseri'nin heyecanını, inancını bizler asla yalnız bırakmayacağız. Allah'ın izniyle bu inanç, bu coşku Türk gençliğinde olduğu müddetçe bu milleti hiç kimse tutamaz. Tarihin en şerefli milleti olan Türk Milleti'nin yeryüzünde adaleti hakim kılacağı günler Allah'ın izniyle yakındır" diye konuştu.