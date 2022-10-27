İHA'lar sağlık sektörü için uçacak

Türk savunma sanayisi ve sivil kullanım için farklı İHA'lar geliştiren Zyrone Dynamics, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda geniş ürün ailesini tanıttı.

Şirketin kurucu ortağı Murat Kanber, AA muhabirine, Zyrone'un İHA platformları geliştirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kanber, şirketin kuruluşuna sebep olan, patentini de aldıkları değişken hacimli konseptin ağustos ayında ilk uçuşunu yapan teknoloji gösterim uçağını SAHA EXPO'da sergilediklerini dile getirdi.

Değişken hacimli İHA'nın dron gibi dar bir alana iniş-kalkış yapabildiğini belirten Kanber, aracın havada ise kanatlarını açarak düz uçuşa geçip sabit kanatlı hava aracı gibi yüksek hızda uçabildiğini, uzun süre havada kalabildiğini anlattı.

Kanber, şöyle konuştu:

"SAHA EXPO'da ilk kez gösterimini yaptığımız bu ürünle birlikte yıl sonunda ilk ürünleşme fazını tamamlayıp Mart 2023'te teslimata başlamayı hedefliyoruz. Bu uçak ağırlıklı olarak tıbbi kargo taşınması senaryosu üzerine tasarlandı. Standart dronlarda havada kalış süresi ön plana çıkarken bu tip hava araçlarında bir paketi ne kadar uzağa bırakabildiği önemli hale geliyor. Bizi dünyadaki rakiplerimizden ayıran en büyük özelliğimiz, 100 kilometre öteye 5 kilograma kadar faydalı yük taşımamız. Böylece dünyada medikal kargo olarak adlandırılan kargo kapasitesinin yüzde 98'ini kapsayabilecek bir alana ulaşacağız. 100 kilometre gibi görüş ötesinin sınırlarına yaklaşan bir teslimatla bunu yapabileceğiz."

- KARMA UÇUŞ SÜRESİ 2-2,5 SAATİ AŞIYOR



Kanber, aracı sadece kargo taşıma göreviyle tanımlamanın yanlış olacağına işaret ederek, aracın boru hattı, elektrik hattı gözetlemeleri, ani görev değişiklikleri gibi faaliyetleri yerine getirmek istediğinde de 2-2,5 saati aşan karma uçuş süresine ulaşacağını bildirdi.

Değişken hacimli İHA'nın boyutlarını ve limitlerini, kargo firmalarının kullandığı panelvanların içine girebilecek, bu araçlara inip-kalkabilecek şekilde belirlediklerini vurgulayan Kanber, "Değişken hacimli İHA bu özelliğiyle tüm dünyada öncelikle medikal kargo, devamında standart kargo taşıma, sonrasında elektrik ve petrol boru hatlarında izleme görevlerini yapabilecek. Araç, ilerleyen aşamada limandan petrol platformuna ya da gemiler arasında transfer yapabilecek yeteneklere kavuşacak." bilgisini verdi.