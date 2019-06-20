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İki TV yayın uydusu bu gece yörüngesine gönderilecek: Canlı yayın

Avrupa yapımı bir Ariane 5 roketi, bu gece Güney Amerika’da bulunan fırlatma rampasından AT&T ve Eutelsat için bir çift ticari televizyon yayını uydusunu gönderecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ariane 5, Güney Amerika bulunan, Avrupa tarafından işletilen Fransız Guyanası'ndaki uzay limanından bu gece Türkiye saati ile 00:25'te ABD merkezli çok uluslu bir telekomünikasyon şirketi olan AT&T ve 5 bin 800'dan fazla televizyon istasyonuna sahip 1977 yılında kurulmuş Fransız televizyon şirketi Eutelsat'ın TV yayın uydularını yörüngesine gönderecek.
 
Ariane 5 roketi uyduları dünyadan yaklaşık 36 bin kilometre uzaklıkta bulunan jeosenkron yörüngeye gönderecek.
 
Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge): Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündeki herhangi bir noktaya göre pozisyonu sürekli sabit kalmaktadır. Bu yörünge ekvator düzlemi üzerinde dairesel ve üzerindeki uydu hızının, Dünya‘nın kendi ekseni etrafındaki açısal hızına eşit olduğu özel ve tek bir yörüngedir. Bu yörünge jeosenkron (yere eşzamanlı) uydu yörüngesi veya Clarke yörüngesi olarak adlandırılır ve yeryüzüne olan mesafesi 35.784 km’dir.
 
Uydunun böyle bir yörüngede Dünya’ya göre sabit kalması üç koşulla belirlenir: Uydunun Dünya ile aynı yönde dönmesi, ekvator enleminde bulunması, uydunun 23,94 saatte tam bir dönüş yapması.
 
15 yıllık bir kullanım için tasarlanan AT &T'nin T-16 uydusu, Amerika Birleşik Devletleri, Alaska, Hawaii ve Porto Riko'daki tüketicilere Ku-band ve Ka-band yayın yapacak.
 
Fırlatılacak diğer uydu Eutelsat 7C ise 3 bin 400 kilogram ağırlığında olup California, Maxar Technologies tarafından üretildi. Uydunın kapsama alanı frika, Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye'yi içerecek.
 
Paris merkezli Eutelsat, yeni uydunun video ve veri pazarlarına hizmet etmek için 49 Ku-band transponderine ev sahipliği yaptığını söyledi. Eutelsat 7C, Eutelsat 7B ile 7 derece doğu konumunda olacak.
 
Eutelsat, Sahra Altı Afrika'daki kapasiteyi önemli ölçüde artırarak, bölgedeki hızlı genişleyen TV pazarını desteklemek için yüzlerce ek dijital kanal için yer açacak.
 
Eutelsat 7C, Maxar'ın tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip ilk uydusu. Düşük itmeli, yüksek verimli plazma iticiler, Eutelsat 7C'nin daha hafif bir yakıt yükü taşımasına ve Eutelsat'ın daha ucuz bir fırlatma fırsatına erişmesine izin vererek, geleneksel kimyasal roket motorlarına göre daha az itici güç tüketecek.
 
TÜRKİYE DE YERLİ OLARAK GELİŞTİRDİ
 
Bu elektrikli tahrik sistemi teknolojisi, Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği ve 2020'de yörüngesine gönderilmesi planlanan Türksat-6A'da da kullanılacak. Kullanılacak olan itki sistemi de Hall Etkili İtki Motoru Geliştirme Altyapı Projesi (HALE) kapsamında TÜBİTAK UZAY tarafından yerli olarak geliştirildi.
 
Eutelsat'ın uydu görev yöneticisi Arlen Kasighian, “Tüm elektrikli uydular, uzay araçlarının esnekliğini ve performansını artırırken fırlatma kütlesini azaltarak uydu operatörleri için etkili çözümler sunuyor.” dedi.
 
AT&T'ye ait T-16 uydusunun Ariane 5 roketinden, 27 dakika, 43 saniye sonra, Eutelsat 7C uydusunun ise  33 dakika, 59 saniye sonra ayrılması bekleniyor.
 
FIRLATMAYI CANLI OLARAK BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ:
 

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