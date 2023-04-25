İMECE yolun öncüsü oldu... Üye ülkeler Türkiye'nin teklifini kabul etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uzay Ajansları ve İlgili Makamları 2. Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.



Özbek Uzay Ajansı (Özbek Kosmos) Genel Müdürü Şuhrat Kadirov'un ev sahipliğindeki toplantıya, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan Uzay Ajansı (Azercosmos) Yönetim Kurulu Başkanı Samaddin Asadov, Kazakistan Dijital Kalkınma, Yenilikler ve Havacılık Endüstrisi Bakan Yardımcısı Malik Olcabekov, Kırgızistan Devlet İletişim Ajansı Başkan Yardımcısı Timur Tokoldoşov ile gözlemci ülkeler Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilgili kurumlarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Ömüraliyev, uzay araştırmalarının insanlığın karşı karşıya bulunduğu birçok sorunun çözümüne yardımcı olduğunu kaydederek, uzay alanında yapılacak çalışmaların geleceğe de ışık tuttuğunu belirtti.

TDT olarak uzay alanındaki işbirliğine özel önem verdiklerini dile getiren Ömüraliyev, bu toplantının üye ülkelerin uzay araştırmaları konusunda ortak işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ömüraliyev, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusunun yaklaşık 10 gün önce uzaya fırlatıldığını anımsatarak, bu vesileyle Türkiye tarafını tebrik etti.

Teşkilata üye ülkelerin uzay araştırmaları konusunda farklı bilgi ve deneyimlere sahip olduğunu belirten Ömüraliyev, bu bilgi ve birikimlerin birleştirilmesinin önemini vurguladı.

- KÜP UYDU PROJESİ



Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da uzay araştırmalarının çok önemli olduğunu kaydederek, "Uzayda olmayanın dünyada sözü olmaz." diye bir söz bulunduğunu anlattı.

Teşkilata üye ülkelerin Türkiye Uzay Ajansının koordinasyonunda ortak Küp Uydu projesini hayata geçirmesini teklif eden Yıldırım, bunun hem teknik açıdan hem de birlikte iş yapma açısından tüm taraflar için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yıldırım, ayrıca TDT üyesi ülkelerden gelecek gençler ve çocukların İzmir'de Uzay Kampı yapmalarını önerirken, kampın bu ülkelerden gelecek gençlerin hem kaynaşmalarını hem de uzay konusunda eğitim almalarını sağlayacağını belirtti.

Toplantının ardından Türk basınına konuşan Yıldırım, bu yıl ikincisi düzenlenen toplantıya teşkilattaki 5 üye ve 3 gözlemci ülkenin uzay araştırmaları ile ilgili kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığını anımsatarak, toplantıda, üye ülkelerin Küp Uydu projesini gerçekleştirme ve üye ülkelerden gelen gençlerin İzmir'de Uzay Kampı eğitimi almaları ile ilgili tekliflerde bulunduklarını ve bu tekliflerinin katılımcılar tarafından kabul gördüğünü aktardı.

Yıldırım, ayrıca hedeflerinin TDT'nin uzay inisiyatifini ileri götürmek ve her ülkede var olan belli bir kapasiteyi beraber kullanmayı öğrenerek daha da ileriye gitmek olduğunu sözlerine ekledi.

TDT Uzay Ajansları ve İlgili Makamlarının ilk Toplantısı, 20 Aralık 2021'de Azerbaycan'da gerçekleştirilmişti.