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Indo Defence Fuarı'nda görücüye çıkan Kaplan MT fuarın yıldızı oldu

Indo Defence Fuarı bugün Endonezya’da başladı. FNSS firmasının Endonezya firması PT Pindad ile beraber Türkiye'de tasarlayıp geliştirdiği orta ağırlık sınıfındaki KAPLAN MT fuarda yeni bir isimle yer aldı.

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Bugüne kadar "Kaplan MT" olarak bilinen ve Endonezya’da kabul testlerini başarıyla geçen tankın seri üretim adı “Harimau” olarak belirlendi.

Fuarın en dikkat çekici ve geniş alanlarından birinde sergilenen ürün, ziyaretçilerin ortak noktası oldu. Türkiye ise ev sahibi Endonezya’dan sonra en geniş katılım gösteren ülke olarak öne çıkıyor.

(C4Defence)

 

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