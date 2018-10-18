İnovasyon zirvesine yerli damgası
Yerli ve milli teknolojiler 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde görücüye çıktı. Kimyasal içermeyen Bor deterjanından Karaok füze sistemine kadar pek çok ürün ilgiyle izlendi.
- VEZİRE PİŞKİN
Mimar ve Mühendisler Grubu’nca (MMG) düzenlenen ‘3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ 17-18 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde yerli ve milli teknolojiler tanıtıldı. Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajanları, üniversiteler, teknoparklar ve organize sanayi bölgelerinde geliştirilen inovatif projeler zirvede sergilenirken düzenlenen oturumlarla da iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler ziyaretçilerle bir araya geldi.
Eti Maden’in bor ve borlu ürünlerin temizlik sektöründe kullanılması amacıyla yürütülen Ar- Ge projelerinin sonucu olarak üretilen Eti Matik de zirvede yerini aldı.
BOR’DA KİMYASAL YOK
Leke çıkarma özelliği olan bordan üretilen Eti Matik çamaşır deterjanı kimyasal katkı maddesi içermiyor. Öte yandan İstanbul Tıp Fakültesinde kurulan 3B Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLab) da tıp alanında geliştirdikleri yenilikçi ürünleri ile zirvedeydi. 2 yıllık süreç içinde 108 patent alan TETlab, aynı zamanda 8 faydalı model geliştirerek 17 ödül aldı.
Tankların korkulu rüyası
Roketsan standında Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS), Mini Akıllı Mühimmat (MAM-C) ve KARAOK füze sistemi sergilendi. Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına özel tasarlanan füze sistemi KARAOK, Türkiye’de geliştirilen omuzdan atılabilen ilk kısa menzil füze sistemi. İşbir Elektrik tarafından geliştirilen ve askeri amaçlı kullanılan sessiz jeneratör zirvede sergilenen ürünler arasındaydı. Testlerden başarıyla geçen jeneratör askeri envantere alındı. Kale Grubu ise zirveye üç ayrı ürün ile katıldı. Turbojet motor ve Kanatlı Güdüm Kiti ve Jandarma Kuvvetleri’ne 6 bin adet teslimatı yapılan Milli Piyade Tüfeği MPT 76 da zirvede sergilendi.
Elektrikli TM-480 gün sayıyor
Gen Otomobil tarafından üretilen TM-480 adlı elektrikli otomobil ilk defa Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde görücüye çıktı. Yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan Gen Otomobil, Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli aracının seri üretimi için 2019’da hazırlıklara başlayacak. Silverline’ın geliştirdiği akıllı davlumbaz ve ocak sistemi de zirvede sergilenen ürünler arasındaydı. Fotoğraf çeken, müzik çalan ve yemek tariflerini kaydeden yerli üretim akıllı mutfak sistemi telefona yüklenen uygulamayla da uzaktan kontrol edilebiliyor. Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri bünyesinde geliştirilen VR Kronos ise sanal gerçeklik teknolojilerini kullanarak ziyaretçileri antik kentlere götürdü. Ziyaretçiler VR gözlük kullanarak Amorium Antik Kenti’ni ziyaret etti.
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