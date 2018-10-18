İnovasyon zirvesine yerli damgası

Mimar ve Mühendisler Grubu’nca (MMG) düzenlenen ‘3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ 17-18 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde yerli ve milli teknolojiler tanıtıldı. Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajanları, üniversiteler, teknoparklar ve organize sanayi bölgelerinde geliştirilen inovatif projeler zirvede sergilenirken düzenlenen oturumlarla da iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler ziyaretçilerle bir araya geldi.

Eti Maden’in bor ve borlu ürünlerin temizlik sektöründe kullanılması amacıyla yürütülen Ar- Ge projelerinin sonucu olarak üretilen Eti Matik de zirvede yerini aldı.

BOR’DA KİMYASAL YOK

Leke çıkarma özelliği olan bordan üretilen Eti Matik çamaşır deterjanı kimyasal katkı maddesi içermiyor. Öte yandan İstanbul Tıp Fakültesinde kurulan 3B Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLab) da tıp alanında geliştirdikleri yenilikçi ürünleri ile zirvedeydi. 2 yıllık süreç içinde 108 patent alan TETlab, aynı zamanda 8 faydalı model geliştirerek 17 ödül aldı.