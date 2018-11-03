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İnsanlığı Mars'a götürecek olan güç santrali NASA'ya teslim edildi

Avrupalı ​​Airbus yeni yaptığı açıklamayla, NASA'nın önümüzdeki yıllarda astronotları Ay'a ve ötesine götürecek yeni Orion Uzay Gemisi için gerekli olan santrali, uzay ajansına teslim ettiğini açıkladı.

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Almanya'nın Bremen kentindeki Airbus fabrikasında çalışan mühendisler, uzay gemisini NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne gidecek devasa bir Antonov kargo uçağına yerleştirdiklerini açıkladılar. Şu an için 2022 yılında mürettebatlı bir uzay yolculuğu planlansa da NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) sonrasında her yıl için insanlı uzay yolculuğu planlıyor.
 
 
Airbus'ın Avrupa Servis Modülü; Orion ekip modülüne güç, termal kontrol ve sarf malzemeleri sağlayacak. Böylece NASA ilk kez bir Amerikan uzay aracında Avrupa yapımı cihazlar kullanacak. Gönderilen bu güç santrali, Ay'ın da ötesine; daha önce hiçbir insanın ulaşamadığı yerlere gidebilmek için bir başlangıç olacak.
 
 
(Webtekno)

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