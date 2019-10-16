İnsanlık Güneş Sistemi’nin dışına çıkamayacak 

Prof. Michel Mayor, insanların Güneş Sistemi dışındaki bir gezegene hiçbir zaman taşınmayacağını, çünkü bu uzaklığa ulaşmanın ‘yüz milyonlarca gün’ süreceğini belirtti. Prof. Mayor, insanlar çaba göstermeye devam ettiği müddetçe Dünya’nın hâlâ yaşanabilir kalacağını söyledi.