İnsanlık Güneş Sistemi’nin dışına çıkamayacak
Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen Prof. Michel Mayor, insanların hiçbir zaman Güneş Sistemi’nin dışına göç edemeyeceğini söyledi.
Prof. Michel Mayor, insanların Güneş Sistemi dışındaki bir gezegene hiçbir zaman taşınmayacağını, çünkü bu uzaklığa ulaşmanın ‘yüz milyonlarca gün’ süreceğini belirtti. Prof. Mayor, insanlar çaba göstermeye devam ettiği müddetçe Dünya’nın hâlâ yaşanabilir kalacağını söyledi.
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