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InSight uzay aracı, Mars'ta 'selfie' yakaladı

NASA, InSight'ın Mars'ta yakaladığı ilk selfieyi yayınladı. Yaklaşık iki buçuk haftadır Kızıl Gezegen yüzeyinde bulunan uzay aracının önümüzdeki haftalarda bilimsel çalışmalara başlaması bekleniyor.

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NASA'nın geçtiğimiz haftalarda Mars'a iniş yapan ünlü uzay aracı InSight, Kızıl Gezegen'deki ilk selfiesini yakaladı. Selfieyi bugün resmi internet sitesi üzerinden yayınlayan NASA, fotoğrafın InSight'ın 1.8 metre uzunluğundaki robotik kolunda bulunan kamerasıyla çekildiğini belirtti.
 
Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan uzay ajansı,"Daha önce Curiosity gözlem aracında kullanılan bir görsel işleme tekniğinden yararlandık. Birden fazla örtüşen fotoğraf çekildi ve daha sonra bu fotoğraflar bir araya getirildi. Toplam 11 kareden oluşan mozaik bir fotoğraf." ifadelerini kullandı. Uzay ajansı selfiede InSight'ın güneş panellerinin, gövdesinin ve bilimsel ekipmanlarının görülebildiğini söylüyor.
 
NASA ayrıca uzay aracının bilimsel çalışmalarını yapacağı arazinin de bir fotoğrafını yayınladı. Aynı teknikten yararlanarak oluşturulan görselde toplam 52 kare yer alıyor. InSight görevi baş araştırmacısı Bruce Banerdt,"Uzay aracının çalışacağı bölgede kaya, çukur, tepe gibi şeylerin neredeyse hiç bulunmadığını görüyoruz. Yani bilimsel ekipmanlarımız için inanılmaz güvenli bir ortam olacak." şeklinde konuştu.
 
 
InSight uzay aracı önümüzdeki iki yıl içerisinde Mars'ın yeraltı yapısıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
 
(Donanım Haber)

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