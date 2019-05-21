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Instagram fenomenlerinin özel iletişim bilgileri açığa çıktı

Aralarında milyonlarca Instagram fenomeni, ünlü isim ve marka hesaplarının özel bilgilerinin bulunduğu verilerin korunmasız halde internette yayınlandığı ortaya çıktı.

  • DHA
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Amazon Web Servisleri tarafından barındırılan veriler herhangi bir şifreye gerek kalmadan herkesin ulaşabileceği şekilde görülebildiği ve bu verilerin içersinde 49 milyondan fazla kişinin bilgisinin olduğu belirtiliyor.
 
Techcrunch.com sitesinin haberine göre veri içersinde, bu kişilerin bulundukları şehir ve ülke, profil fotoğrafı, kaç kişi tarafından takip edildiği bilgilerinin yanısıra, kişisel email adresi ve telefon numaraları da bulunuyor.
 
Habere göre, güvenlik araştırmacısı Anurag Sen, ortaya çıkardığı veri açığını güvenli hale getirmek ve sahibini bulmak için Techcrunch sitesi ile iletişime geçti. Sen, bu verilerin Hindistan´daki bir sosyal medya pazarlama şirketine ait olduğunun farkına vardı. Bu şirketin Instagram fenomenlerine reklam içerikli paylaşımları hesaplarında paylaşmaları için para ödedikleri belirlendi.
 
Şirket ile iletişime geçildikten bir süre sonra Mumbai merkezli şirketin sunduğu verileri görünmez hale getirdiği ortaya çıktığı belirtilirken, şirketin kurucusu ve yöneticisi ise şirketin bu hesapların kişisel email adreslerini ve telefon numaralarını nasıl topladığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.
 
Instagram´ın sahibi olduğu Facebook ise söz konusu olayı detaylı olarak incelediklerini açıkladı.

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