Instagram, Hikayeler arasında hızlıca ilerlemek için basarak geçme özelliğini getiriyor

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram, Hikayeler arası hızlıca ilerlemek için basarak geçme özelliğini yakında kullanıcılarının beğenisine sunacak.

Sessiz sedasız bu özelliği araya sokmaya çalışan Instagram, Suprateek Bose isimli bir kullanıcının özelliği bulmasıyla patlak verdi. Ancak bu özelliğin Instagram’ın akışında belirmesi beklenirken bir Instagram sözcüsü bunun hali hazırda aktif olarak önceliklendirilen bir özellik olmadığını belirtti.

Instagram aslında otomatik oynatma özelliğini Keşfet sekmesinin Beğenebileceğiniz Videolarınızı kısmında kullanıyor.

Sıkıcı Instagram gönderilerinden kurtulacaksınız!

Bu özellik sayesinde video gönderiler arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlayan Instagram, aynı zamanda video bittiğinde yeni videoya atlayarak video izlenmelerini de arttırabiliyor.

Daha önce içerik üreticilerine, temalı video koleksiyonları da öneren uygulama, fotoğraf gönderilerinde bu tarz bir yeniliğe adım atmamıştı. Bunun nedeni bir gönderiye bakılmasının ne zaman tam olarak biteceğinin kestirilememesi olabilir.

Özelliğin henüz ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz ancak o kadar da uzakta olan bir özellik gibi durmuyor.

(Teknolojioku)