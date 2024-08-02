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Bilim-Teknoloji

Instagram'a erişim engeli ne zaman kalkacak? Bakan Uraloğlu açıkladı

Instagram'a erişim kısıtlaması hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik. Eksiklikleri giderdikleri an engel kalkacak.' dedi.

DHA2 Ağustos 2024 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Instagram'a erişim engeli ne zaman kalkacak? Bakan Uraloğlu açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim kısıtlaması hakkında konuştu.

Bakan Uraloğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı devam eden Alanya- Gazipaşa Yolu Gökçebelen Tünel Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesiyle ilgili soruları cevapladı.

'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

'ONLARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ'

Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Uraloğlu, "Hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Birçok söylediğimiz şeyi de yerine getirdiklerini söyleyebilirim; ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor. Özellikle hem kanuni, hukuki olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'HERKESİN KURALLARA UYMASINI BEKLİYORUZ'

Erişim engeliyle ilgili Instagram tarafından herhangi bir karşılık gelip gelmediği sorusuna ise Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

"İletişim halindeyiz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli, o eksiklikleri giderdikleri an, diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Ama burası bağımsız bir ülke; kanunları, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, kurallara uymasını bekliyoruz net olarak."

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