Instagram’a erişim sorunu

Instagram’da az önce milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir erişim sorunu yaşanmaya başladı. Hem Instagram mobil uygulaması hem de PC üzerinden Instagram hesaplarına ulaşmaya çalışan kullanıcılar “Üzgünüm, bir şeyler ters gitti” uyarısıyla karşılaştı.

Instagram erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ayrıca aynı bağlantı sorunu Facebook'ta da yaşanmaya başladı. Sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.