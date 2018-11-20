Instagram’a erişim sorunu
Instagram’da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların Instagram hesaplarına ulaşamaması sonucu ortaya çıkan Instagram erişim sorunu için kullanıcılar internet üzerinden “Instagram çöktü mü?” gibi aramalar yapmaya başladı.
Instagram’da az önce milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir erişim sorunu yaşanmaya başladı. Hem Instagram mobil uygulaması hem de PC üzerinden Instagram hesaplarına ulaşmaya çalışan kullanıcılar “Üzgünüm, bir şeyler ters gitti” uyarısıyla karşılaştı.
Instagram erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Ayrıca aynı bağlantı sorunu Facebook'ta da yaşanmaya başladı. Sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.
INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?
İkinci adımda açılan bağlantıda, eğer oturumunuz açık değilse, önce oturumunuzu açın. Daha sonra tekrar yukarıdaki bağlantıya gidin. Üçüncü adımda “Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle” bölümünün yanındaki kutucuktan, hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Bu bölümde önce şifrenizi boş kutucuğa girmeniz, daha sonra kırmızı renkli “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” yazan butona tıklamanız gerekiyor.
INSTAGRAM HESABI SİLME LİNKİ
Açılan pencerede kullanıcı ve şifrenizi yazın
Hesabını Neden Siliyorsun?” Sorusuna uygun bir seçeneğe tıklayın.
Ardından “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” seçeceğini tıklayın
Gelen uyarıya “tamam” deyin.
Böylece hesabınız kalıcı olarak silinir.
INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Instagram dondurma işlemi yaparak kullanıcılar Instagram hesaplarını diledikleri sürece kapatabilirler. Bunun için Instagram hesabınızı tamamen kapatıp silmenize de gerek yok. Instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar Instagram hesabınıza şifrenizi girerek dondurma işlemini sonlandırmak mümkün; yani işlem olabildiğince basit. Peki Instagram dondurma nasıl yapılır? Öncelikle bu işlem için şifrenizi bilmeniz gerekiyor; siz uygulamaya web üzerinden girmiş olsanız bile dondurma işlemi için bir kez daha size şifre sorulacak.
Instagram profilime kim baktı
Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal medyalardan farklı olarak fotoğraf ve video paylaşımına çok önem veren Instagram sırf bu özelliği sayesinde çok iyi bir uygulama haline geldi. Çok ses getirmesinden dolayı da pek çok ünlü ve siyasetçi bu uygulamayı kullanmaya başladı. Ünlülerden haberdar olmak isteyen insanlar ve hayranları bu sosyal medya mecrasını aktif olarak kullanmaya başladı. Kullanıcılar da özellikle Instagram profilime kim baktısorusunu sıkça sormaya başladılar çünkü artık insanlar bu durumu merak etmekteler. Instagram profillerine gözü gibi bakan kullanıcılar bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Konuyu sizlere anlatmak ve kafalardaki soru işaretlerini dağıtmak adına bu yazımızı hazırladık. 2012 yılında Facebook tarafından satın alınan uygulama şu an 300 milyon gibi bir kullanıcı sayısına sahip. Uygulamayı geliştirenler yıllar içerisinde pek çok özelliği de içerisine ekleyerek kullanıcıları canlı tuttu ve halen de çok güzel özelliklerle karşılaşabiliyorsunuz. Büyük firmalar açtıkları hesaplarla kendi reklamlarını yapabiliyor ve tanınırlığını artırıyor. Bu sayede pek çok kullanıcı sırf bu markaları takip edebilmek adına uygulamaya kayıt oluyor ve pek çok markayı takip etmeye başlıyor. Kullanıcılar hesaplarına kimlerin baktığını bilmek istiyorlar ve Instagram’a bu konuda oldukça fazla baskı yapmaya başladılar. Instagram profiline bakanlar kimlerdir şeklinde gelen sorulara karşın Instagram hiçbir şekilde bu veriyi şahıslarla veya 3. kişilerle paylaşmamıştır. Özellikle internette yazan ve çoğunluğu virüs olan pek çok uygulama nedeniyle pek çok kullanıcının verileri ve şifreleri çalınmıştır.
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