Instagram'daki karanlık mod özelliği WhatsApp'a geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre edilecek yeni özelliği üle gündemde.

Yapılan bir sızıntı ile birlikte Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak olan yeni modun müjdesi verildi.

Yapmış olduğu başarılı sızıntılarla tanınan WABetaInfo, uygulamanın son yayınlanan APK’larını inceleyerek şirketin Karanlık Mod üzerinde çalıştığını belirtti.

WABetaInfo, gece modunun OLED ekranlı iOS (iPhone) ve Android cihazlarla oldukça uyumlu bir şekilde çalışacağının da altını çizdi.

Başka bir deyişle geçtiğimiz dönemde yine Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'a gelen bu özellik kısa sürede içinde WhatsApp kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

(NTV)