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İnterneti 40 kat hızlandıracak 60 uydu fırlatılmaya hazır

Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk'ın çılgın fikirlerinden biri olan uzaydan ultra hızlı internet projesinin 60 uydusu, fırlatma için rokete yüklendi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in geliştirdiği, Falcon 9 roketi, yine Elon Musk'ın FCC’den onay aldığı ultra hızlı internet uydularını (Starlink) yörüngesine gönderecek.
 
Uydular, 16 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye saati ile 07:00'de Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundaki (CCAFS) Uzay Fırlatma Kompleksi'nden Falcon 9 Blok 5 roketi ile yaklaşık 550 kilometredeki yörüngesine gönderilecek.
 
Bu uçuşla Falcon 9 roketi 71. uçuşunu, roketin birinci kademe güçlendiricisinin (dünyaya geri inen roket) 40. inişini ve SpaceX’in 2019’da gerçekleştirdiği 6. görevini gerçekleştirecek.
 
7 Mayıs'taki Uydu2019 konferansında konuşan SpaceX'in Baş Operasyon Sorumlusu Gwynne Shotwell, bu lansmanda Starlink test uydularının “düzinelerce” olacağını belirtti.
 
Shotwell, "Bu uydular yerleşik antenler ve elektrikli tahrik sistemlerine sahip olacak olsalar da, uydu içi bağlantılar için yetenekleri bulunmayacak. Bu lansman, gelecekteki lansmanlar için dağıtım stratejisini test etmek için kullanılacak." ifadelerini kullandı.
 
Elon Musk, 11 Mayıs'ta Falcon 9 roketine yüklenen 60 Starlink uydusunun fotoğrafını tweetledi ve yüklemedeki "sıkı uyumu" vurguladı.
 
 
Ultra hızlı internet projesinin belli bir kapsama alanına ulaşması için 420 adet uydunun Dünya etrafında konumlandırılması gerekiyor. İlk operasyonel uydunun ise 2020 yılında fırlatılması bekleniyor

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