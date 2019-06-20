iOS 13 uygulama silerken sizi uyaracak

Uygulama açılış hızını neredeyse iki kat arttıran iOS 13'te üyeliğin aktif devam ettiği bir uygulama silinmek istendiğinde Apple, uygulama silinse bile aboneliğin etkin kalacağı ve diğer cihazlarda da kullanılabileceğini belirten bir bildirim gönderecek.

İOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER

Apple'ın son yıllarda ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, yeni sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm yer alacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçilebilecek. Engelleme özelliğiyle birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılabilmesi için klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol edebilecek.

iOS 13 ile mesajlar uygulaması WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşecek. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebilcek, kullanıcı isimlerini belirleyebilecek. Ayrıca bu bilgileri kimlerin göreceği de ayarlanabilecek.

Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az güç harcayacak.

iOS 13'ün en geç Ekim ayı içinde kullanıma sunulması bekleniyor.