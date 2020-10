iPhone 12 mini kaç cm? İşte iPhone 12 mini boyutları, özellikleri ve fiyatı

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:29 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:29

iPhone 12 mini kaç cm? sorusunun yanıtı dün akşam yapılan tanıtım sonrası araştırılmaya başlandı. iPhone 12 mini ve iPhone 12 dün akşam yapılan lansmanda tanıtıldı. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 4 yeni iPhone modelini görücüye çıkardı. Ve beklendiği gibi Apple'ın en minik telefonu iPhone mini de duyuruldu. iPhone 12 mini boyutları, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki iPhone 12 mini boyutları kaç? iPhone 12 mini kaç cm? İşte iPhone 12 mini ilgili bilmeniz gereken herşey...

İPHONE 12 MİNİ BOYUTLARI

5.4 inç OLED Super Retina XDR ekran ile gelen iPhone 12 Mini, iPhone 12 ile aynı özelliklere sahip daha küçük boyutlara sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. İşte Apple'ın en minik telefonu iPhone 12 mini bouyutu ve özellikleri

İPHONE 12 MİNİ BOYUTU KAÇ CM?

* iPhone 12 mini boyutları 5,4 inç büyüklüktedir.

* 5,40 inç = 13,716 santimetre'dir. Yani Yeni iPhone 12 mini 13 cm boyutundadır.

* 5.4 inç Super Retina XDR ekran

* Ceramic Shield. Net bir şekilde tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam.

* Düşmelere karşı 4 kat daha iyi performans

* Suya ve sıçramalara karşı daha da dayanıklı tasarım

* Super Retina XDR ekran OLED

* Daha fazla kontrast, daha yüksek piksel yoğunluğu4 ve olağanüstü renk doğruluğu. Kısacası, inanılmaz bir ekran bu. OLED ekranda görüntülediğiniz her açık renk daha parlak, her siyah daha koyu ve her şey daha yüksek çözünürlüklü. Bu, net bir şekilde şimdiye kadar yaptığımız en iyi iPhone ekranı. Ve her konuda sınırları zorlamaya hazır.

A14 Bionic, bir akıllı telefondaki en hızlı çip. Ve sınırları zorlamaya bayılıyor. Mesela Neural Engine üzerinde trilyonlarca işlem gerçekleştirebiliyor. Veya profesyonel film kameralarının bile yapamadığı Dolby Vision çekimler yapabiliyor. Süper verimli yapısıyla muhteşem bir pil ömrüne katkıda bulunuyor. Zamanın ötesindeki bu çip, önüne çıkabilecek her şeyin üstesinden gelmeye hazır.

5 FARKLI RENK

ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

Apple'ın minik telefonu iPhone 12 mini ile iPhone 12 Pro Max, 6 Kasım'da yurt dışında ön siparişe açılıyor. 13 Kasım'da da yine yurt dışında satışa sunulacak.

iPhone 12 ile iPhone 12 mini'nin özellikleri ve yurt dışı fiyatları da belli oldu.

iPHONE 12 MİNİ FİYATI NE KADAR?

iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.