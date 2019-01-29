iPhone'da büyük açık: FaceTime'da gelen aramayı reddetseniz dahi dinleniyorsunuz

Apple'ın FaceTime video arama platformunda büyük bir hata tespit edildi. Bu hatada, FaceTime ile birisini arayabilir ve aramayı reddetse yada cevap vermese bile karşı tarafın sesini duyabiliyorsunuz.

Apple bugün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu hafta sonuna kadar hatayı düzeltmek için bir güncelleme yayınlayacağını söyledi.

FaceTime hatası nasıl oluşuyor?

iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone'da FaceTime Video aracılığıyla aranacak kişiyi seçiyor arıyor ve bu kişiyi aramadan önce aramaya kendi telefon numaranızı eklediğnizde FaceTime bunun aktif bir konferans görüşmesi olduğunu zannediyor ve henüz çağrı cevaplanmamış olsa bile aradığınız kişinin sesini size göndermeye başlıyor.

iPhone'unuzun bir FaceTime görüntülü arama ile çaldığını görürseniz, sizi arayan kişi siz cevap vermesenizde sesinizi dinleyebiliyor.

Apple'ın sistem durumu web sayfasına göre devam eden bir sorun nedeniyle Apple'ın FaceTime uygulaması geçici olarak kullanılamıyor. apple.co/2Sars1k

Sosyal medyada birçok Apple kullanıcısı FaceTime'ı kullanmamaları için birbirini uyarıyor

Twitter Inc CEO'su Jack Dorsey, “Apple düzeltinceye kadar şimdilik FaceTime'ı devre dışı bırak.” dedi.