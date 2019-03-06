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İran, İHA Kaman-12'nin seri üretimine başladığını duyurdu

İran Hava Kuvvetleri (IRIAF) Tahran'daki üretim hattında insansız hava aracı Kaman-12'nin seri üretimine resmen başladığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Açılış törenine Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Sorena Sattari ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh'in katıldı.
 
IRGC Havacılık Komutanı Amir-Ali Hajizadeh daha önce İran'ı insansız hava araçları ve drone gücü alanında dünyanın ilk dört ya da beş ülkesinden biri olarak tanımlamıştı.
 
İran'ın İHA programı, son yıllarda gözetimden istihbarat toplamaya, bomba taşımadan, Kamikaze operasyonlarına kadar çeşitli işlevler için çalışan bir düzineden fazla modelle genişletildi.
 
Kaman-12 insansız hava aracının 10 saatlik uçuş süresine sahip olduğu, 450 kilogram ağırlığında ve 100 kilogramlık yük taşıma kapasitesinin bulunduğu bildirildi.
 
Kaman-12'nin ilk etapta 27 kilogram ağırlığında ve 30 kilometrelik bir menzile sahip olduğu iddia edilen Akhgar küçük çaplı seyir füzesiyle silahlanacağı açıklandı.

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