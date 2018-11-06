İran yerli jette seri üretime geçiyor
İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, İran, hava kuvvetlerinin yenilenmesine yönelik olarak yerel olarak üretilen dördüncü nesil önleyici jetin seri üretimine başladı.
İran Savunma Bakanı Amir Hatami, uçağın üretimini başlatan törende, "Yakında Hava Kuvvetleri için bu uçak gerektiği miktarda üretilecek ve hizmete sokulacak" dedi.
Savunma Bakanlığının Halkla İlişkiler Departmanına göre, her bir Kowsar jetinin üretimi sayesinde ülke yaklaşık 16,5 milyon dolar tasarruf edecek.
Kasım ayının başlarında ABD hükümeti, İran'ın denizcilik, enerji ve enerji sektörlerini kapsayan tüm yaptırımların 5 Kasım'dan başlayarak yeniden uygulanacağını açıkladı.
ABD’nin, İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran karşıtı yaptırımların yeniden uygulanması kararının ardından, Tahran, silah ve askeri teçhizatın yerli üretimini geliştirmeye çalışıyor.
Ağustos ayında, İran Savunma Bakanı ülkenin ilk yerli üretmiş savaş uçağını tanıttı ve İran Donanması'nın ilk kez yerel bir havaya füze sistemi ile donatılmış olduğunu belirtti.
(C4Defence)
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