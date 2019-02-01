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İran'ın yeni İHA'sı, füzeleri paraşütle indiriyor

İran, 30 Ocak'ta Tahran'da açılan Eqtedar 40 savunma fuarında ikinci gizli silahlı insansız hava aracının (İHA) modernize edilmiş versiyonunu da tanıttı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Aralık 2011'de İran'a düşen ABD RQ-170 keşif İHA'sından tersine mühendislikle üretildiği düşünülen İHA'nın sözde silahlı iki versiyonunun üretildiği açıklanmış, ilk versiyonun basına tek görseli sızmış ikincisine dair ise bir görüntü yayımlanmamıştı.
İran, 30 Ocak'ta Tahran'da açılan Eqtedar 40 savunma fuarında ikinci gizli silahlı insansız hava aracının (İHA) modernize edilmiş versiyonunu da tanıttı.
 

Eqtedar 40 savunma fuarında tanıtılan Saegheh-2 İHA

İlk versiyon alt tarafına takılı dört füze sergiledi ancak bu konfigürasyon İHA'nın radar imzasını önemli ölçüde artıracak biçimdeydi. Ayrıca bir hedefleme sistemi de bulunmuyordu.
 

Tanıtılan ilk versiyon SİHA

Yeni Silahlı versiyon Saegheh-2 olarak adlandırılıyor ve bu konfigürasyonda da birçok eksik göze çarpıyor. İşte bunlardan bazıları:
 
Görüntü olarak ABD'nin RQ-170 keşif İHA'sından hiçbir farkı olmayan Saegheh-2 ilk olarak kullanılan malzemenin ve işçiliğin kalitesizliği göze çarpıyor.
 
 
Ardından İHA'nın detaylarına inildikçe ABD'nin RQ-170'i ile uzaktan yakından bir alakası (görüntüsü hariç) olmadığı anlaşılıyor.
 
 
Saegheh-2 gizli silahlı insansız hava aracının herhengi bir kalkış takımı bulunmuyor. İHA'nın raylı bir sistemle fırlatıldığı iddia ediliyor. Ayrıca İHA'nın herhangi bir iniş takımı da bulunmuyor karaya paraşüt kullanarak iniyor.
 
 
 
Saegheh-2, iki adet füze mühimmatı ile silahlandırılmış fakat füzelerde fırlatma ve güdüm sistemi bulunmadığından, füzelerde paraşütle bırakılıyor.
 
 
Fars Haber Ajansı, Saeghe-2'nin dört güdümlü bomba taşıyabileceğini ve Suriye'deki Sünni yanlısı gruplara karşı kullanılacağını iddia ediyor.
 

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

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