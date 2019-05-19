İsmail Demir'de Milli Muharip Uçak projesi ile ilgili önemli açıklama

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayın programında savunma sanayii alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin Millî Muharip Uçağı (MMU) ile ilgili de konuşan Demir, ''Uçağımız, F-16'ların yerini alacak. Uçağın genel hatları ortaya çıktı. Uçağımızın alt sistemleri için çalışmalar devam ediyor.'' dedi.

''2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK''

Programın belirli aşamalarında yeni ortaklarının olabileceğini belirten Demir, ''MMU'da ortaklık için dost ve müttefik bazı ülkelerle görüşüyoruz. Uçağımız 2023'de hangardan çıkacak.'' ifadelerini kullandı.