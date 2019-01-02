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İsrail basını: Bir zamanlar müşterimiz olan Türkiye, şimdi büyük bir rakip oldu

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği büyük atılım, dünya basını tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak İsrail basınında kaleme alınan bir makalede, 'Türkiye, ilişkilerimizin altın yıllarında önemli bir müşterimizdi; şimdi ise büyük bir rakip haline geldi. ' ifadelerine yer verildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Son yıllarda savunma sanayisinde yaptığı büyük atılımla diğer ülkelere parmak ısırtan Türkiye’nin bu başarısı dünya basınında da geniş yer bulmaya devam ediyor.
 
İsrail merkezli bir savunma sanayi sitesi olan Israel’s Homeland Security’de yayımlanan bir makalede, "Türkiye, ilişkilerimizin altın yıllarında önemli bir müşterimizdi; şimdi ise büyük bir rakip haline geldi." denildi.
 
Türkiye'nin yeni nesil insansız hava aracı (İHA) ANKA’nın yerli olarak geliştirilen yeni motoru ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği hatırlatılan makalede, “Türkiye, bu sayede İHA motorlarına olan dışa bağımlılığını sona erdirmek ve ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak adına önemli bir adım attı." satırları kaleme alındı.
 
Makaleyi kaleme alan İsrailli savunma sanayi araştırmacısı Arie Egozi, "PD-170 motorunun bir üst versiyonu olacak olan PD-220 motoru üzerinde çalışmalar da başladı. Bu motor, önde gelen insansız hava sistemi üreticisi Baykar Makina tarafından geliştirilen yeni silahlı İHA Akıncı'nın yeni nesline güç verecek." açıklamasında bulundu.
 
Yazısında Akıncı SİHA’nın 2020 yılında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini de okuyucularıyla paylaşan Egozi, “24 saat havada kalabilme ve 40 bin feet irtifaya çıkabilme özelliğine sahip olacak Akıncı, 900 kilogram mühimmat taşıyabilecek." ifadelerine yer verdi.

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