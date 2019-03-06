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İsrail'in Ay’a inecek uzay aracı Dünya’nın fotoğrafını çekti

İsrail’in Ay’a gönderdiği Beresheet isimli uzay aracı, yolculuk esnasında Dünya’nın tamamının tek bir karede bulunduğu fotoğrafını çekti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet (İbranicede Tevrat'ın birinci kitabının ismi) isimli uzay aracını 22 Şubat’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatılmış ve yaklaşık iki ay sürecek olan Ay yolculuğuna başlamıştı. Beresheet, yolculuk esnasında Dünya’dan yaklaşık 38 bin kilometre uzaklıktayken Dünya’nın tamamının tek bir karede bulunduğu fotoğrafını çekti.
 
ARAÇTA SORUN ÇIKMIŞTI
 
Falcon 9 roketinin uzay aracını dünya yörüngesine bırakmasının ardından aracın kendi motorlarını başarıyla çalıştırdığı ve yaklaşık 2 ay sürecek eliptik yolculuğa başladığı bildirildi. Ancak uzay aracının roketten ayrılmasının akabinde aracın yıldız izleyicilerinde güneş ışınlarına karşı yüksek hassasiyet tespit edildiği belirtilmişti. Salı günü (25 Şubat) ise Beresheet'in yörüngesinin yarı çapını artırıp hesaplanan Ay yörüngesine girmesi için başka bir manevra yapması planlanıyordu. Manevra hazırlıkları sürerken, uzay aracının bilgisayarı planlanmamış bir yeniden başlatma gerçekleştirilmişti.
 
Yaşanan bazı teknik sorunların ardından özel olarak finanse edilen uzay misyonunun arkasındaki kâr amacı gütmeyen kuruluş olan SpaceIL, Twitter hesabı ile Dünya’dan 37 bin 600 kilometre (23 bin 300 mil) mesafede çekilmiş fotoğrafı yayımladı.
 
 
 

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