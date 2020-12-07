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Bilim-Teknoloji

İşte dünyanın en büyük drone'u: Ravn X

Dünyanın en büyük Ravn X isimli drone'u tanıtıldı. Ravn gezegenin yörüngesine uyduları taşımak için kullanılacak.

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:52 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 14:52
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Engadget'ta yer alan habere göre, ABD merkezli firma Aevum tarafından geliştirilen Ravn X isimli drone gezegenin yörüngesine uyduları taşımak için kullanılacak.

Tam otonom yani insansız bir şekilde çalışacak olan drone 1.6 km uzunluğundaki pistlerden kalkıyor ve yine otonom olarak iniş yapabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 metre uzunluğu ve 18 metre kanat genişliği olan Ravn X, her hava şartında kalkış yapabiliyor.

Aevum söz konusu araç için şimdiden 1 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladığı belirtiliyor. (NTV)

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